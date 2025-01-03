مشاهير العرب - وفاء عامر تعتذرعن حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 07:40 مساءً - حرصت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على تهنئة المطربة مي فاروق والفنان محمد العمروسي على زفافهما الذي أقيم أمس الخميس بإحدى فنادق القاهرة الكبرى، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وأشارت وفاء عامر، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» إلى اعتذارها عن حضور حفل زفافهما، قائلة: «كان نفسي اكون موجود بس ظروف السفر يا حلوين، فرحانة بيكم ألف مبروك السعادة لقلوبكم يا رب بحبكم».

أبرز لقطات حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

وكانت مي فاروق احتفلت بزفافها على الفنان محمد العمروسي أمس الخميس، الذي تصدرت من خلاله المشهد عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي.

واستحوذ على أنظار الجمهور خلال لقطات حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي الظهور المميز لأبنائها، حيث ظهر ابنها وابنتها يرقصان معها في سعادة وفرحة كبيرة، الأمر الذي زاد من اهتمام الجمهور حولهما، خاصة مع حرصها على إخفائهما عن الجمهور.

وشهد حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم، يوسف الشريف، أحمد الشامي، منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي والموزع توما والفنانة منال سلامة والفنان هبة عبد الحكيم، وعد البحري والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا النصري، حمزة العيلي، محمد رضوان.

من هم أبناء مي فاروق؟

والجدير بالذكر، أن زواج مي فاروق من الفنان محمد العمروسي لم تكن الزيجة الأولى لها، بل سبق لها الزواج من المؤلف والموزع الموسيقي أشرف السيد، ورزقت منه بابنتين وولد.