مسلسل Iron Heart يدور في عالم السحر والتكنولوجيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 07:24 مساءً - Iron Heart، كشفت استديوهات مارفل، أن مسلسل Iron Heart، سيكون أحد أضخم إنتاجاتها لعام ٢٠٢٥.

وذكرت مارڤل، أن قصة مسلسل Iron Heart، ستدور حول وقوع حرب بين عالم السحر، والتكنولوجيا، وسيُعرض بتاريخ ٢٤ يونيو، حصريا على منصة ديزني+.

مارفل: مسلسل IRON HEART يمهد لأحداث فيلم ARMOR WARS

وأعلنت استديوهات مارفل، عن حصول مسلسل IRON HEART، على عمليات إعادة تصوير لعدد من مشاهده، وتغيرات في قصته، خلال عام ٢٠٢٤.

وأوضحت استديوهات مارفل، في تصريحات صحفية جديدة، أن سبب تلك التغيرات، أن مسلسل IRON HEART، سيمهد لأحداث فيلم ARMOR WARS.

Iron heart

مسلسل Iron heart، من أحدث إنتاجات استديوهات مارفل، ومن المقرر عرضه علي منصة البث الرقمي ديزني بلس، وهو من بطولة دومينيك ثورن، التي ستجسد دور ريري ويليامز.

وظهرت شخصية Iron heart، لأول مرة في كوميك مارفل عام 2016، وتحديدا كوميك The Invincible Iron Man، حيث كان توني ستارك معلمًا لها، كما تعاونت مع سبايدرمان مايلز موراليس ومس مارفل، وحتى أنها واجهت ثانوس، فيما ظهرت الشخصية لأول مرة على الشاشة الكبيرة، خلال فيلم Black Panther: Wakanda Forever، والذي جاء تمهيدًا لظهورها في مسلسلها الخاص.

تفاصيل خطة مارفل لعودة شخصية Iron Man للحياة

فيما كشفت تقارير صحفية، خطة مارفل، لعودة شخصية Iron Man الشهيرة، للشاشة بعد وفاته في الفيلم الناجح Avengers: Endgame، والذي عرض عام ٢٠١٩، والتي يجسدها الممثل الشهير روبرت داوني جونيور

وأوضحت التقارير الصحفية، أن مسلسل Iron Heart، هو العمل الذي سيشهد عودة شخصية Iron Man، على الشاشة، حيث أن شخصية Riri Williams، لديها علاقة معقدة مع Iron Man، وسيتم التوضيح خلال أحداث المسلسل، بأنهم سبق وأن تقابلا.

وأشارت التقارير إلى أن الظهور الأول لشخصية في المسلسل، والتي اتفق عليها حتى الآن ستكون في البداية مشاهد فلاش بلاك.

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