في سلسلة كتابات نقدية، قصور الثقافة تصدر كتاب "أسرار الوقت" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 06:49 مساءً - أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "أسرار الوقت"، للشاعرة منال الصناديقي، ضمن سلسلة كتابات نقدية.

كتاب أسرار الوقت

يضم الكتاب قراءات نقدية وتحليلات لعدد من الأعمال الشعرية العامية والفصحى، ويختم بتناول عمل سردي وحيد لخيري شلبي.

وقدمت "الصناديقي" خلال الكتاب بعض تأملات تأويلية تغلب عليها الانطباعية وتكاد تخلو من المصطلحات السائدة في تحليل الأعمال الأدبية، تأملات يظهر فيها عمق تجربتها القرائية ونضجها.

و من القراءات التي قدمتها "الصناديقي" دراسة نقدية لديوان "الحقايق تتشاف في العتمة" للشاعر أسامة البنا، قراءة نقدية لديوان "عادي جدا" للشاعر مصطفى جوهر، أما الأعمال الشعرية الفصحى، فتناولت سر التكشف والدهشة في أشعار أحمد المريخي وقراءة لديوان "حركات مراهقين"، سر الوقت لدى محمود المغربي فى ديوانه "العتمة تنسحب رويدا"، مسرحة القصيدة وفلسفة الحضور عند أحمد سراج في ديوانه "الحكم للميدان"، وأخيرا الاحتياج للحكي يقلب المواجع لدى خيري شلبي ويبث فينا ألما دفينا.

عن ديوان "الحقايق تتشاف في العتمة" تقول: يفاجئنا الشاعر الأقصري أسامة البنا في ديوانه بعنوان مغاير يدفعنا إلى عمق الفكر، ويكشف رؤيته البصيرة لدقائق الأمور.

استطاع شاعرنا أن يمزج في ديوانه بين شفافية الروح وإحساس الصوفي المبتهل الذي يبحث عن الحقيقة أينما وجدت، ويضفر ذلك مع التراث الديني وتاريخ الأنبياء ووضع بلدنا الحالي، عنوان الكتاب يطرح أسئلة مهمة:

كيف ترى الحقائق في الظلام؟ وهل الحقائق تحتاج إضاءة كي نراها؟ وأي عتمة تلك التي يقصدها الشاعر؛ أهي عتمة مادية أم معنوية؟ أيقصد نور القلب/ البصيرة التي لا يمتلكها إلا ذوو الهمم من أصحاب الأرواح الشفيفة، أم نورا آخر؟

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