مشاهير العرب - هبة مجدي ضيفة الحلقة 10 من «ساعته وتاريخه» اليوم | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 06:45 مساءً - تحل الفنانة هبة مجدي، ضيفة خلال الحلقة 10 من مسلسل «ساعته وتاريخه» المقررعرضها من خلال شاشة dmc، اليوم الجمعة، ومن المفترض أن تكشف عن قضية جديدة تحمل اسم «شهادة حق» من ملفات المحاكم المصرية.

وكانت الصفحة الرسمية لـ «dmc» عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» كشفت عن تفاصيل الحلقة الـ 10 من «ساعته وتاريخه»، قائلة: «النجمة هبة مجدي ضيفة شرف حلقة اليوم من مسلسل ساعته وتاريخه بمشاركة مواهب برنامج كاستنج دنيا نعمان وسيف محسن وميشيل مساك وأحمد أسامة وإسلام خالد، "شهادة حق" من إخراج عمرو موسى الليلة 10 مساء على dmc».

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل «ساعته وتاريخه» على dmc

تعرض الحلقة 10 من مسلسل «ساعته وتاريخه» اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 10 مساء، عبر شاشة dmc، بينما تعرض عبر قناة dmc دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 مساء.

تفاصيل مسلسل «ساعته وتاريخه»

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و«حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة، ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

مسلسل «ساعته وتاريخه» يناقش 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل «ساعته وتاريخه»

ويقدم مسلسل ساعته وتاريخه، الأبطال المشاركين في برنامج المواهب كاستنج، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.