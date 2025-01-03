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طرح كتاب “ترويض الذكاء الاصطناعي” في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

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طرح كتاب “ترويض الذكاء الاصطناعي” في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

طرح كتاب “ترويض الذكاء الاصطناعي” في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 06:29 مساءً - يُقدم الكاتب الصحفي وخبير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أشرف مفيد، إضافة مميزة للمكتبة العربية بإصداره الجديد “ترويض الذكاء الاصطناعي”، والذي يُعد دليلًا عمليًا وشاملًا لفهم هذه التقنية التي تتطور بوتيرة مذهلة، في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم.

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كتاب ترويض الذكاء الاصطناعي

ومن المقرر طرح الكتاب خلال الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انعقاده نهاية الشهر الحالي.

الكتاب صادر عن دار هلا للنشر والتوزيع ويُمثل تجربة فريدة للمؤلف، حيث يشارك القارئ خلاصة رحلته العملية مع الذكاء الاصطناعي، مقدمًا رؤى عميقة ومبسطة حول كيفية استخدام هذه التقنية في تحسين الحياة اليومية والعمل.

 ويتميز الكتاب بأسلوبه السلس الذي يخاطب جميع فئات المجتمع، من المتخصصين في التكنولوجيا إلى الأفراد العاديين الذين يسعون لفهم هذه الثورة الرقمية.

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وفي تصريح له حول الكتاب قال الكاتب الصحفى أشرف مفيد: “هذا الكتاب ليس مجرد دليل تقني، بل هو جسر يصل بين القارئ وهذه التكنولوجيا المتطورة، إنه مهم لكافة فئات المجتمع لأنه يضم خلاصة تجربتي الشخصية مع الذكاء الاصطناعي، الذي يتطور بسرعة مذهلة، ويوضح كيف يمكن تسخيره لخدمة حياتنا الشخصية والمهنية.”

وأضاف: "ترويض الذكاء الاصطناعي” يُعتبر دعوة مفتوحة لفهم الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا واستغلالها بطريقة إيجابية وبنّاءة، ليضع بين أيدي القارئ العربي مفتاحًا لفهم المستقبل القريب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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