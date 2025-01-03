مشاهير العرب - «الفركش عيد».. عمرو سلامة ينتهي من تصوير مسلسل برستيج | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 06:25 مساءً - انتهى المخرج عمرو سلامة، اليوم الجمعة من تصوير مشاهد مسلسل «برستيج» من بطولة الفنان مصطفى غريب، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن انتهائه من تصوير مشاهد مسلسل «برستيج»، معلقا عليها قائلا: «الفركش عيد، وأحلى الأعياد، فركش تصوير مسلسل پريستيچ، شكرا لكل واحد اشتغل معانا لتحقيق الخيال إلى واقع، قريبا على يانجو پلاي».

أحداث مسلسل برستيج

تدور أحداث مسلسل «برستيج»، المكون من 8 حلقات في إطار كوميدي، حول عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء لمقهى في وسط البلد بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، وتتصاعد الأحداث ويكتشف الجميع أن أحدهم قد قتل، ومع تصاعد التوترات يدركون أن القاتل بينهم، وتتطور الأحداث في إطار من الكوميديا السوداء، بينما يحاول الجميع كشف لغز الجريمة على مدار ثماني حلقات مشوقة.

مسلسل «برستيج»، من بطولة مصطفى غريب، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: عبد الرحمن توته، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر شريف، والعمل من إخراج عمرو سلامة، وتأليف وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود.

آخر أعمال مصطفى غريب

وكان آخر أعمال مصطفى غريب، هو مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة، ومن المقرر عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2025، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الجزء الأول خلال رمضان الماضي.

مسلسل أشغال شقة، بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: مصطفى غريب، وسلوى محمد علي، وشيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.