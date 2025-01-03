مؤلف فهد البطل يحاول ضم شريف الدسوقي لأبطال العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 06:10 مساءً - علمت كلمتك من أحد المقربين من أسرة مسلسل فهد البطل أن محمود حمدان مؤلف العمل يحاول ضم الفنان شريف الدسوقي لأبطال العمل.

وكان الفنان شريف دسوقي طلب من الفنان أحمد العوضي عبر صفحته على الفيس بوك العمل معه.

ورد الفنان أحمد العوضي على تعليق الفنان شريف الدسوقي، الذي طالب من خلاله الأخير بالعمل معه في مسلسله الجديد لرمضان 2025، وذلك من خلال كومنت عبر بث مباشر عبر «فيسبوك».

ونشر “العوضي” تعليق الفنان شريف الدسوقي عبر «فيسبوك» وكتب: الزميل الغالي على قلوبنا شريف الدسوقي أنا مشفتش التعليق على اللايف للأسف وطلبك على راسي يا شريف انا أتشرف بالشغل معاك يا حبيبي وأزيد بيك وأعلى بيك.

قصة مسلسل فهد البطل

وتشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مشاجرة بين العوضى وأحد أفراد المنطقة الذي يتطاول على شقيقته التى تلعب دورها الفنانة «كارولين عزمي»، وعلى إثرها يتم احتجاز «فهد» فى السجن لمدة 24 ساعة، إلى أن يُخلى سبيله.

تتر مسلسل فهد البطل

وعلمت “كلمتك” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تترى البداية والنهاية وعدد من الأغاني التي سوف تتخلل الأحداث.

أبطال مسلسل فهد البطل

ويشارك في مسلسل فهد البطل كل من: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وأحمد ماجد.

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