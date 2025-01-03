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ليلى أحمد زاهر: بحس بالأمان مع هشام جمال وأبويا مدرسة تمثيل (فيديو) - أخبار كلمتك

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ليلى أحمد زاهر: بحس بالأمان مع هشام جمال وأبويا مدرسة تمثيل (فيديو) - أخبار كلمتك

ليلى أحمد زاهر: بحس بالأمان مع هشام جمال وأبويا مدرسة تمثيل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 05:35 مساءً - الجمعة 03/يناير/2025 - 05:30 م 1/3/2025 5:30:01 PM

ليلي أحمد زاهر، كلمتك
ليلي أحمد زاهر، كلمتك

أكدت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، أنها كانت تبحث عن شخص تشعر معه بالأمان كما تشعره مع والدها الفنان أحمد زاهر، مؤكدة أنها وجدته مع خطيبها المنتج والفنان هشام جمال.

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ليلى أحمد زاهر في برنامج كلام عائلي

وأضافت ليلي خلال لقائها في برنامج “كلام عائلي”: "أنت لما بتلاقي حد خايف عليك بجد من قلبه وبصاص لك بنظرة معينة ومحترم وبيحافظ عليك زي ما أبوك تعب طول عمره علشان يحافظ عليك، أنا طول الوقت بكون مطمنة وأنا معاه هو مصدر الأمان بالنسبالي وشيء مهم جدا وبحترم علاقتنا وبيبقى عاوزه أحافظ عليها وهو كمان.

 

وأكدت ليلى أحمد زاهر أنها تشعر بالفخر بوالدها في كل مكان وتشعر بالمسئولية للحفاظ على اسمه، متابعة الناس طول الوقت بتقولي أبوكي راجل محترم وهو دايما في حساباتي ودي مسؤولية كبيرة وأكتر حاجة بتفرحني هو لما يتقالي انتي شبه أبوكي وهو مدرسة تمثيل ومش بيشغلني الكلام السبلي اللي هو انتي اشتغلتي بالواسطة، أهم حاجة انك تثبت نفسك وتذاكر وتقرأ كويس، وعايزة أقول أني أنا بكره القراءة جدا ودي أول مرة أقولها وكنت ساعات أختي ملك بتقرأ لي. 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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