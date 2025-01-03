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مشاهير العرب - بعد غياب 6 سنوات عن السينما.. «الدشاش» محمد سعد يتصدر الإيرادات خلال 48 ساعة «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد غياب 6 سنوات عن السينما.. «الدشاش» محمد سعد يتصدر الإيرادات خلال 48 ساعة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد غياب 6 سنوات عن السينما.. «الدشاش» محمد سعد يتصدر الإيرادات خلال 48 ساعة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 05:26 مساءً - فيلم الدشاش.. استحوذ فيلم «الدشاش» من بطولة الفنان محمد سعد على صدارة إيرادات الأفلام بعد 48 ساعة من انطلاقته بدور العرض السينمائية الأربعاء، 1 يناير 2025، حيث حقق فيلم الدشاش لـ محمد سعد في شباك التذاكر ما يزيد عن 5 ملايين جنيها في الساعات الأولى من عرضه، وذلك بعد غياب عن السينما استمر لـ 6 سنوات.

إيرادات فيلم الدشاش لـ محمد سعد

وبلغت قيمة إيرادات فيلم «الدشاش» من بطولة محمد سعد، أمس الخميس، في شباك التذاكر أكثر من 4 مليون 604 أمس الخميس، وذلك وسط منافسة قوية بين عدد كبير من الأعمال السينمائية المشاركة والنجوم.

فيلم الدشاش لمحمد سعد

قصة فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

أبطال فيلم الدشاش

ويضم فيلم الدشاش، عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد سعد، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي.

مخرج «الدشاش» يوجه رسالة لـ محمد سعد

وكان المخرج سامح عبد العزيز، وجه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة دعم للفنان محمد سعد، وذلك قبل انطلاق فيلم الدشاش بدور العرض السينمائية اليوم الأربعاء، وشارك سامح عبد العزيز، عبر حسابه على فيسبوك، صورة من كواليس تصوير فيلم «الدشاش»، وعلق عليها: «خيراً بإذن الله، اطمئن».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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