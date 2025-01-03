مشاهير العرب - بعد غياب 6 سنوات عن السينما.. «الدشاش» محمد سعد يتصدر الإيرادات خلال 48 ساعة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 05:26 مساءً - فيلم الدشاش.. استحوذ فيلم «الدشاش» من بطولة الفنان محمد سعد على صدارة إيرادات الأفلام بعد 48 ساعة من انطلاقته بدور العرض السينمائية الأربعاء، 1 يناير 2025، حيث حقق فيلم الدشاش لـ محمد سعد في شباك التذاكر ما يزيد عن 5 ملايين جنيها في الساعات الأولى من عرضه، وذلك بعد غياب عن السينما استمر لـ 6 سنوات.

إيرادات فيلم الدشاش لـ محمد سعد

وبلغت قيمة إيرادات فيلم «الدشاش» من بطولة محمد سعد، أمس الخميس، في شباك التذاكر أكثر من 4 مليون 604 أمس الخميس، وذلك وسط منافسة قوية بين عدد كبير من الأعمال السينمائية المشاركة والنجوم.

قصة فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

أبطال فيلم الدشاش

ويضم فيلم الدشاش، عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد سعد، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي.

مخرج «الدشاش» يوجه رسالة لـ محمد سعد

وكان المخرج سامح عبد العزيز، وجه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة دعم للفنان محمد سعد، وذلك قبل انطلاق فيلم الدشاش بدور العرض السينمائية اليوم الأربعاء، وشارك سامح عبد العزيز، عبر حسابه على فيسبوك، صورة من كواليس تصوير فيلم «الدشاش»، وعلق عليها: «خيراً بإذن الله، اطمئن».