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المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

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المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:45 مساءً - تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب  المخرج عادل الأعصر ؛ في حلقة الغد من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة. 

وخلال اللقاء، يتحدث الأعصر عن حبه  للسينما في مرحلة الإعدادية، حيث كان يشاهد العديد من الأفلام في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه عمل مع صلاح أبوسيف وحسن الإمام كمخرج مساعد.

وقال الأعصر، إن فيلم "صفقة مع امرأة"، كان أول أفلامه في عالم الإخراج مؤكدا أنه أخرج فيلم علاقات مشبوهة بطولة عادل أدهم.


وتحدث المخرج عادل الأعصر خلال لقائه عن الفنانة المعتزلة مديحة كامل، قائلا: ليست مجرد ممثلة بل كاريزما ومثقفة، مشيرا أنها اعتزلت التمثيل أثناء عملها في منتصف فيلم بوابة إبليس.
 

فاتن حمامة 


كما تحدث عن الفنانة  فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية، قائلا: إنها فنانة متواضعة وبسيطة ورشحت لي جميل راتب لأداء دور زوجها في مسلسل وجه القمر ولكني رشحت لها الفنان أحمد رمزي ووافقت.

برنامج بالخط العريض 

 برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية ايمان ابو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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