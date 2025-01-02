300 ألف مشاهدة لأغنية رامي جمال الجديدة على يوتيوب في 3 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:30 مساءً - تجاوزت أغنية حياتي الحلوة للمطرب رامي جمال حاجز الـ ٣٠٠ ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت الأغنية نحو ٣٠٥ آلاف مشاهدة بعد مرور ٣ أيام فقط على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير.

أغنية حياتي الحلوة

أغنية حياتي الحلوة من كلمات حسام سعيد، توزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، ومن ألحان الملحن الراحل محمد النادي، والذي وافته المنية في شهر يونيو من العام الماضي 2023.

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