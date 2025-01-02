مشاهير العرب - جمعيات المؤلفين وفناني مصر والدراما تحدد اختصاصاتها في حق الأداء العلني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 08:56 مساءً - برئاسة المخرج مسعد فودة، عقد اتحاد الفنانين العرب اجتماعا للتنسيق بين الجمعيات الثلاث، المؤلفين والملحنين والناشرين، وجمعية أبناء فناني مصر، وجمعية مؤلفي الدراما، تحت رعاية اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز للاتفاق مع «المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو» لحق الأداء العلني.

وترأس الاجتماع الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية ومعه الدكتورة منى يحيي نائب رئيس الجهاز، وبحضور السيدة شيرين جريس كبيري منسقي تنمية حق المؤلف والصناعات الإبداعية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وبحضور الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (SACERAU) والشاعر فوزي إبراهيم امين عام الجمعية.

وحضر كذلك المستشار ماضي توفيق الدقن رئيس جمعية أبناء فناني مصر (EASA) وإيمان محمد شوقي أمين عام الجمعية والكاتب ايمن سلامة امين عام جمعية مؤلفي الدراما وحضر أيضا الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للجمعيات الثلاثة، وبحضور فاطمة حسين رياض والدكتور أشرف حسن البارودي و أسامة محمد أبو العينين المنسق العام للجمعية.

وتم الاتفاق على أن تستأثر كل جمعية بنشاطها المحدد في نظامها الأساسي، كل في مجاله، بحيث تقوم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (SACERAU) بتحصيل و توزيع حقوق الموسيقي، سواء أكانت داخل مصنفات سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية او تمثلت، في تنظيم الغير لحفلات، وتقوم جمعية أبناء فناني مصر وجمعية مؤلفي الدراما العربية (EASA) بتحصيل و توزيع حقوق الأعمال السمعية البصرية للمؤلفين والمخرجين وكتاب السيناريو وفناني الأداء (الحقوق المجاورة)، وكلها جمعيات مشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وقد أكد الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية ترحيبه بهذا التوافق والتعاون ومباركته له، وأضافت شيرين جريس التزام منظمة "WIPO" بالدعم التقني والتدريب الإداري لأعضاء جمعيتي (SACERAU - EASA) عن طريق وضع نظام معلوماتي متكامل بمسمى "WIPO CONNECT" لإدارة جماعية فعالة لحقوق المبدعين في المجالات نشاط هذه الجمعيات وأكدت السيدة شيرين جريس علي الدور الذي تلعبه منظمات الإدارة الجماعية في تمكين المبدعين و تنمية الصناعات الإبداعية في مصر.