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مشاهير العرب - «فعلا ميتنسيش».. رامي صبري يكشف عن موعد طرح الديو الغنائي مع تامر حسني | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «فعلا ميتنسيش».. رامي صبري يكشف عن موعد طرح الديو الغنائي مع تامر حسني | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فعلا ميتنسيش».. رامي صبري يكشف عن موعد طرح الديو الغنائي مع تامر حسني | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 08:56 مساءً - كشف الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد طرح أول ديو غنائي يجمعه بالنجم تامر حسني لأول مرة خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي هذا السياق، شارك رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» البوستر الدعائي لـ «فعلا ميتنسيش» الذي يعد أول عمل غنائي له مع تامر حسني، معلقا عليه قائلا: «دويتو أغنية فعلاً مبيتنسيش، تامر حسني ورامي صبري، يوم الاثنين 6 يناير 2025 الساعة 6 مساءً على يوتيوب وجميع منصات الاستراحة».

تفاصيل التعاون بين رامي صبري وتامر حسني

وفي وقت سابق، شوق تامر حسني، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإطلاق تعاون غنائي جديد يجمعه بالنجم رامي صبري.

وشارك تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مقطع دعائي يكشف عن تعاون جديد له مع رامي صبري، معلقا عليه قائلا: «قريبا».

كما ينتظر تامر حسني وهنا الزاهد عرض فيلم «ري ستارت»، الذي يعد التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

تعليق رامي صبري على التعاون مع تامر حسني

وكان رامي صبري، أعرب عن سعادته للتعاون مع النجم تامر حسني في ديو جديد لأول مرة، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وشارك رامي صبري، صورة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» تجمعه بـ تامر حسني، وعلق عليها قائلا: «أنا بشوف الصورة دي بشكل تاني خالص، أولاً تامر فنان أخ وغالي ومحترم، وواثق في نفسه، ودي للأسف مش موجودة كتير في مغنيين كتير ناجحين ولكن عندهم مشاكل كبيرة ومايعرفوش يبقوا زي الراجل المحترم اللي ماسك المايك ده».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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