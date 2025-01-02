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مشاهير العرب - قبل عرضها.. watch it تواصل الترويج لشخصية هنا الزاهد في «إقامة جبرية» (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل عرضها.. watch it تواصل الترويج لشخصية هنا الزاهد في «إقامة جبرية» (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضها.. watch it تواصل الترويج لشخصية هنا الزاهد في «إقامة جبرية» (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 08:56 مساءً - تواصل الصفحة الرسمية لمنصة «watch it» الرقمية عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لشخصية هنا الزاهد، ضمن أحداث مسلسل «إقامة جبرية»، اليوم الخميس، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، شاركت «watch it» عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي الذي يحمل تفاصيل شخصية هنا الزاهد ضمن أحداث مسلسل «إقامة جبرية»، وعلقت عليه قائلة:«جاهزين تقابلوا سلمى وتعرفوا الحقيقة تماما وغموضها، استنوا مسلسل إقامة جبرية من إنتاجات WATCHIT، ومن المقرر أن يعرض في 8 يناير الجاري».

مسلسل إقامة جبرية

قصة مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث مسلسل إقامة جبرية، في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات،

كما تقوم هنا الزاهد، بدور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويأتي مسلسل إقامة جبرية، من بطولة كلا من هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، ومحمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، ومن من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أحمد عادل..

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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