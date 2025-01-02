مشاهير العرب - أحمد العوضي يستجيب لطلب شريف الدسوقي للعمل معه بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 07:36 مساءً - استجاب الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لطلب الفنان شريف الدسوقي، اليوم الخميس، وذلك بعدما طلب منه المشاركة في أعماله الفنية.

وفي هذا السياق، أعاد أحمد العوضي، نشر طلب شريف الدسوقي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، معلقا عليه قائلا: «الزميل الغالي على قلوبنا شريف الدسوقي أنا مشفتش التعليق على اللايف للأسف».

وأضاف: «طلبك على راسي يا شريف أنا اتشرف بالشغل معاك يا حبيبي وأزيد بيك، وأعلى بيك، وإن شاء الله هيجمعنا عمل في الوقت القريب، وأنا من معجبينك ياشريف ومن محبين دورك الجميل مع الزميله الغاليه نيللي كريم في مسلسل 100 وش».

آخر أعمال أحمد العوضي

ومن ناحية أخرى، يعيش أحمد العوضي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يواصل تصوير مشاهد مسلسل «فهد البطل» المقرر عرضه ضمن أعمال موسم رمضان 2025

ويشارك أحمد العوضي، في بطولة مسلسل «فهد البطل»، عدد من النجوم أبرزهم ميرنا نور الدين، ونسرين أمين، وعصام السقا، وصفوة، وأحمد عبد العزيز، وصفاء الطوخي، وعزت الزين، ولوسي، وجار التعاقد مع باقي أفراد العمل.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «فهد البطل» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وأشار أحمد العوضي، في تصريحات لبرنامج «Arab Wood»، إلى نوعية العمل قائلا: «ميكس ما بين الشعبي والصعيدي بتركيبة مختلفة، والمسلسل به العديد من المفاجآت التي تجعله أقوى من مسلسل «حق عرب»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي».