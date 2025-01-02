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رئيس صندوق التنمية الثقافية يحتفل بمرور 35 عامًا على تأسيسه - أخبار كلمتك

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رئيس صندوق التنمية الثقافية يحتفل بمرور 35 عامًا على تأسيسه - أخبار كلمتك

رئيس صندوق التنمية الثقافية يحتفل بمرور 35 عامًا على تأسيسه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 12:40 مساءً - أعرب قطاع صندوق التنمية الثقافية ضمن برنامجه الثقافي والفني لشهر يناير 2025، عن تقديره لكل من تولى رئاسة الصندوق على مدار 35 عام مضت، مع الإشارة إلى الاحتفاء بالذكرى (111) على ميلاد الفنان الكبير حسين بيكار.

وكان الصندوق قد أنشئ بالقرار الرئاسي رقم (490) لعام 1989، بهدف "تنمية الثقافة ورفع الخدمة الثقافية وتحقيق كفائتها، وكذلك وضع الخطة اللازمة للمشاركة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الثقافية"، إلى أن تم فصل قطاع الآثار عن وزارة الثقافة عام 2011.

تعاقب على رئاسة صندوق التنمية الثقافية مجموعة بارزة من الأكاديميين والفنانين، هم بالترتيب: الكاتب سمير غريب، صلاح شقوير، أيمن عبد المنعم، أحمد مجاهد، حسين الجندي، محمد أبو سعدة، الفنان خالد جلال، نيفين الكيلاني، المخرج أحمد عواض، فتحي عبد الوهاب، هاني أبو الحسن سلام، وليد قانوش.

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سطوحي: تأسيس الصندوق كان لاستهداف ومواجهة العديد من التحديات بكيان ذكي

من جانبه أكد المعماري حمدي السطوحي رئيس الصندوق الحالي أن تأسيس الصندوق ذاته كان لاستهداف ومواجهة العديد من التحديات بكيان ذكي وفعال  يتسم بالديناميكية، واصفًا من تولوا إدارة القطاع بالشخصيات المؤثرة التي اجتهدت كثيرًا خلال توليهم للمسئولية وسعت لتحقيق الهدف المنشود، معبرًا عن أنه يجرى العمل على استرجاع تأثيره السابق، متخذين خطوات لانطلاقه جديدة وفعالة خلال العام الجديد

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التنمية الثقافية يحتفي بذكرى ميلاد الفنان بيكار

حول الاحتفاء بذكرى ميلاد الفنان (بيكار) أضاف "سطوحي" أن الاحتفالية ستكون بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، وتنقسم إلى جزئين: الأول ستستضيفه دار الأوبرا المصرية في أمسية عن الحالة المُلهمة لإنقاذ معبد أبو سمبل، وعرض للفيلم النادر "العجيبة الثامنة" من إخراج المخرج العالمي "جون فيني"، وتضمن أكثر من 80 لوحة لبيكار، عندما كلفهما د. ثروت عكاشة بتوثيق معبدي أبو سمبل قبل الإنقاذ عن طريق النقل.

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جدير بالذكر أن صاحب فكرة إنقاذ معبدي أبو سمبل عن طريق التقطيع ثم النقل، هو النحات دكتور أحمد عثمان مؤسس كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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