غلق كلى لشارع الهرم أمام حركة المرور للقادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة - أخبار كلمتك

غلق كلى لشارع الهرم أمام حركة المرور للقادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة - أخبار كلمتك

عرض عسكري لقوات الانتقالي(صور) - أخبار كلمتك

عرض عسكري لقوات الانتقالي(صور) - أخبار كلمتك

بدء الإجراءات الأخيرة لصرف المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

بدء الإجراءات الأخيرة لصرف المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

نجاة يمني باعجوبة من عملية سطو مسلح لمتجره في أمريكا - أخبار كلمتك

نجاة يمني باعجوبة من عملية سطو مسلح لمتجره في أمريكا - أخبار كلمتك

المهرة.. الشيخ قمصيت يستقبل قائد درع الوطن في مأدبة غداء - أخبار كلمتك

المهرة.. الشيخ قمصيت يستقبل قائد درع الوطن في مأدبة غداء - أخبار كلمتك

«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - الاستحقاق الأسبوع المقبل.. شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر» - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - الاستحقاق الأسبوع المقبل.. شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر» - أخبار كلمتك

غضب أهلاوي من مفاوضات أكرم توفيق مع الشمال القطري - أخبار كلمتك

غضب أهلاوي من مفاوضات أكرم توفيق مع الشمال القطري - أخبار كلمتك

رحلة صعود لـ أحمد مكي في "الغاوي" خلال رمضان 2025 - أخبار كلمتك

رحلة صعود لـ أحمد مكي في "الغاوي" خلال رمضان 2025 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بفستان شفاف.. مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بفستان شفاف.. مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بفستان شفاف.. مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 12:01 مساءً - مايا دياب.. تصدرت الفنانة مايا دياب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت عدة صورة خطفت الأنظار حولها في أحدث إطلالتها.

مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها

ارتدت المطربة اللبنانية مايا دياب فستانا طويلا شفافا باللون الفضي اللامع، حيث تميز الفستان بتصميمه الجريء وعدم وجود بطانة، ما كشف عن تفاصيل جسدها، وقد أكملت إطلالتها بمكياج ناعم وطبيعي يتناسب مع لون بشرتها، كما اختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها بشكل عفوي.

مايا دياب
مايا دياب

مايا دياب تثير الجدل

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخطف فيها مايا دياب الأنظار نحوها، حيث ثارت حالة من الجدل نحوها بعد إطلالتها في حفل الـ«موريكس دور»، الذي أقيم أمس في العاصمة بيروت، حيث رأى الجمهور أنها لا تتناسب مع الجواء الشتوية.

مايا دياب

وأوضحت مايا دياب خلال لقائها مع برنامج «عرب وود»: «الفستان كان جاهز لـ الموريكس حينما كان من المقرر إقامته في شهر سبتمبر لكنه انتقل لليوم وأنا ناسية إننا صرنا بالشتوية».

وكانت «دياب» تألقت خلال حفل الـ«موريكس دور» بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، وهو تصميم فاخر مزين بأقمشة الشيفون.

مايا دياب

تميز الفستان بطبقة بيضاء فوقه، بينما أضافت الأطراف المنفوشة لمسة من التميز والغرابة. كانت إطلالتها حديث الصحافة المهتمة بالموضة، حيث تميزت بالجرأة والتفرد، مما جعلها محط أنظار الجميع في الحفل.

مايا دياب
مايا دياب

آخر أعمال الفنانة مايا دياب

يذكر أن آخر أعمال النجمة مايا دياب هي أغنية «طاقة إيجابية» التي تعاونت من خلالها مع الشاعر محمد يحيى، والموسيقي خالد نبيل، و حققت الأغنية نجاحا كبيرا، بنسب مشاهدات مرتفعة منذ طرحها.

مايا دياب
مايا دياب

كلمات أغنية «طاقة إيجابية»:

مش عايزة سلبيات أنا عايزة طاقة إيجابية الفترة دي بالذات عايزة أفصل بس شوية عايزة اركب طیارات واسافر استمتع بالحياة واعیشھا بس لیا.

اقرأ أيضاً
مثل الشعب البرازيلي.. مايا دياب تخطف الأنظار احتفالا بالكريسماس

مايا دياب تحسم الجدل حول إطلالتها في حفل الـ«موريكس دور»

تأجيل حفل مايا دياب بـ لبنان

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

فتح باب التقديم لدفعة جديدة بمدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي، اعرف الشروط - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق