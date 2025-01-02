مشاهير العرب - بفستان شفاف.. مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 12:01 مساءً - مايا دياب.. تصدرت الفنانة مايا دياب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت عدة صورة خطفت الأنظار حولها في أحدث إطلالتها.

مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها

ارتدت المطربة اللبنانية مايا دياب فستانا طويلا شفافا باللون الفضي اللامع، حيث تميز الفستان بتصميمه الجريء وعدم وجود بطانة، ما كشف عن تفاصيل جسدها، وقد أكملت إطلالتها بمكياج ناعم وطبيعي يتناسب مع لون بشرتها، كما اختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها بشكل عفوي.

مايا دياب تثير الجدل

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخطف فيها مايا دياب الأنظار نحوها، حيث ثارت حالة من الجدل نحوها بعد إطلالتها في حفل الـ«موريكس دور»، الذي أقيم أمس في العاصمة بيروت، حيث رأى الجمهور أنها لا تتناسب مع الجواء الشتوية.

وأوضحت مايا دياب خلال لقائها مع برنامج «عرب وود»: «الفستان كان جاهز لـ الموريكس حينما كان من المقرر إقامته في شهر سبتمبر لكنه انتقل لليوم وأنا ناسية إننا صرنا بالشتوية».

وكانت «دياب» تألقت خلال حفل الـ«موريكس دور» بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، وهو تصميم فاخر مزين بأقمشة الشيفون.

تميز الفستان بطبقة بيضاء فوقه، بينما أضافت الأطراف المنفوشة لمسة من التميز والغرابة. كانت إطلالتها حديث الصحافة المهتمة بالموضة، حيث تميزت بالجرأة والتفرد، مما جعلها محط أنظار الجميع في الحفل.

آخر أعمال الفنانة مايا دياب

يذكر أن آخر أعمال النجمة مايا دياب هي أغنية «طاقة إيجابية» التي تعاونت من خلالها مع الشاعر محمد يحيى، والموسيقي خالد نبيل، و حققت الأغنية نجاحا كبيرا، بنسب مشاهدات مرتفعة منذ طرحها.

كلمات أغنية «طاقة إيجابية»:

مش عايزة سلبيات أنا عايزة طاقة إيجابية الفترة دي بالذات عايزة أفصل بس شوية عايزة اركب طیارات واسافر استمتع بالحياة واعیشھا بس لیا.