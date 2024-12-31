مشاهير العرب - فنانون ونقاد وكتاب ينعون السيناريست بشير الديك بعد رحيله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - أعرب عدد كبير من الفنانين والكتاب والإعلاميين عن حزنهم لوفاة السيناريست الكبير بشير الديك عن عمر يناهز 80 عامًا.

وقال الفنان عباس أبو الحسن - عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) - «رحل إلى الرفيق الأعلى الأستاذ السيناريست الكبير بشير الديك الذي ترك لنا علامات سينمائية فارقة منها الحريف، وسواق الأتوبيس، وضد الحكومة، وموعد على العشاء بجانب أعمال درامية أخرى.. مع السلامة يا أستاذ، السلام أمانة للأستاذ وحيد».

من جانبه، قال السيناريست عبد الرحيم كمال - عبر منصة (إكس) - «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الأستاذ بشير الديك الكاتب السينارست المصري الكبير المهم صاحب العلامات الفارقة في السينما المصرية.. رحمه الله رحمة واسعة».

وبدوره، قال الناقد الفني طارق الشناوي - خلال حسابه الرسمي على موقع (فيسبوك) - «بشير الديك من القلائل الذين حفروا أسمائهم بعمق وإبداع على خريطة السينما العربية.. تعامل مع فن كتابة السيناريو برهافة وكأنه راقص باليه لا يمشي على الأرض بقدر ما يطير في السحاب، لا يمكن لأي باحث سينمائي سوى أن يتوقف أمام هذا العملاق الذي قدم مع رفيقيه كل من محمد خان وعاطف الطيب، السينما الساحرة.. وداعًا لسواق الأتوبيس والحريف وموعد على العشاء وضد الحكومة والنمر الأسود».

ومن جهته، قال المؤلف أيمن سلامة «بكل الحزن والأسى أنعي إليكم أحد أعمدة كتابة السيناريو في مصر والوطن العربي، رئيس جمعية مؤلفي الدراما الأستاذ بشير الديك.. اللهم أرحمه وأغفر له وتجاوز عنه وأدخله فسيح جناتك».

من ناحيته، قال الإعلامي يسري الفخراني - عبر فيسبوك - «الأستاذ المبدع بشير الديك.. ربنا يسعدك في جنته يا رجل يا طيب».

ومن جانبها، قالت الفنانة نادية الجندي - عبر منصة (إكس) - «مفيش كلام يعبر عن حزني على فراق بشير الديك، فهو الأخ والصديق والمبدع والكاتب.. الذي لا يعوض.. الله يرحمه يا رب.. البقاء لله».

يذكر أن السيناريست بشير الديك قدم علامات فارقة في تاريخ الفن المصري منها سواق الأتوبيس، وضربة معلم، وضد الحكومة، وناجي العلي، وليلة ساخنة، وموعد على العشاء والحريف وغيرها من الأعمال السينمائية المهمة.