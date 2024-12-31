مشاهير العرب - مها أحمد تودع 2024 بهذه الكلمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:32 مساءً - ودعت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عام 2024.

وظهرت مها أحمد في مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «لما بنحسبن على حد مش معناه إننا بندعي عليه، إحنا بنقول لربنا اتعامل يا رب معاهم، وأنا في 2024 تعبت ربنا معايا أوي».

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وتابعت: «ربي يرحمني شوية في 2025 وحابة أدعي لكل الناس وكل الناس تبقى كويسة حتى اللي ضروني واللي بيسعى علشان يضرني واللي مش سايبني في حالي الواحد مستغرب حال الدنيا».

مها أحمد وأزمة التيك توك

وكانت مها أحمد، تصدرت تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعدما صرحت أنها تعتمد على التيك توك كمصدر دخل.

وردت مها أحمد عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «تيك توك» على منتقديها، قائلة: «شغلي على تيك توك وأي برنامج آخر هو مصدر دخل لي، ولن أتركه طالما هناك مال».

وتابعت: «لا أستطيع أن أتعالج على نفقة الدولة رغم أنني فنانة، وهذا حقي، وإذا حدث ذلك، فسأتعرض للانتقاد قائلين إنني أتناول أدوية الفقراء، لكنني أريد أن أعالج نفسي بنفسي وأبني علاقات مع الأشخاص الداعمين خارج البلاد».