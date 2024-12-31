تنطلق غدا، تعرف على عروض أفلام برنامج السيما 36 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:40 مساءً - تنطلق في السادسة من مساء غد الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، أولى فعاليات برنامج "السيما 36"، والذي أطلقه وزير الثقافة؛ لدعم صناعة السينما في مصر خاصة الأفلام الوثائقية والقصيرة والتسجيلية والتحريك والتجريب والأعمال الأولى لشباب المخرجين.

عروض أفلام برنامج السيما 36

وتعرض قاعتي السينما بمتحف سراي الجزيرة أفلام: "16 ملي" من إخراج عبدالله جاد، "فالس الأحلام" من إخراج ليلى رزق، "عين تالته" من إخراج دينا رفاعي، "آخر شتا" من إخراج ساندرا نشأت وجميعها من إنتاج المعهد العالي للسينما التابع لأكاديمية الفنون.

وسوف تكون العروض فى اول يوم مجانية ثم بمقابل نقدي بسيط بعد ذلك، وينظم هذا المشروع قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من مؤسسات وزارة الثقافة الأخرى من بينها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة والمركز القومي للسينما.

وأعدت الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما برنامج حافل يتضمن أنشطة ثقافية أخرى إلى جانب عرض الأفلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.