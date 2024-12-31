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تنطلق غدا، تعرف على عروض أفلام برنامج السيما 36 - أخبار كلمتك

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تنطلق غدا، تعرف على عروض أفلام برنامج السيما 36 - أخبار كلمتك

تنطلق غدا، تعرف على عروض أفلام برنامج السيما 36 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:40 مساءً - تنطلق في السادسة من مساء غد الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، أولى فعاليات برنامج "السيما 36"، والذي أطلقه وزير الثقافة؛ لدعم صناعة السينما في مصر خاصة الأفلام الوثائقية والقصيرة والتسجيلية والتحريك والتجريب والأعمال الأولى لشباب المخرجين.

عروض أفلام برنامج السيما 36 

وتعرض قاعتي السينما بمتحف سراي الجزيرة أفلام: "16 ملي" من إخراج عبدالله جاد، "فالس الأحلام" من إخراج ليلى رزق، "عين تالته" من إخراج دينا رفاعي، "آخر شتا" من إخراج ساندرا نشأت وجميعها من إنتاج المعهد العالي للسينما التابع لأكاديمية الفنون. 

وسوف تكون العروض فى اول يوم مجانية ثم بمقابل نقدي بسيط بعد ذلك، وينظم هذا المشروع قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من مؤسسات وزارة الثقافة الأخرى من بينها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة والمركز القومي للسينما. 

وأعدت الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما برنامج حافل يتضمن أنشطة  ثقافية أخرى إلى جانب عرض الأفلام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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