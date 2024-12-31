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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء السيناريست بشير الديك «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء السيناريست بشير الديك «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء السيناريست بشير الديك «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - رحل السيناريست بشير الديك، عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض استمر لفترة كبيرة أسفر عن وفاته، ومن المقرر أن يقام عزاؤه الخميس المقبل الموافق لـ 31 ديسمبر.

ومن المفترض، أن تستقبل أسرة الراحل بشير الديك عزائه الخميس المقبل 2 يناير في مسجد الشرطة، وذلك عقب تشييع جثمانه اليوم الثلاثاء ودفنه في مقابر العائلة بقرية الخياط في محافظة دمياط.

بشير الديك

اللحظات الأخيرة في حياة بشير الديك

وعاش بشير الديك الأيام الأخيرة من حياته الكثير من اللحظات الصعبة، حيث تعرض لوعكة صحية مزمنة أسفر عن دخوله إلى المستشفى، نتيجة معاناته من التهاب رئوي حاد، ولكن مع انهيار وتدهور حالته الصحية، وتعرضه من الإهمال الطبي في المستشفى مع نقله إلى العناية المركزة.

واستمرت الحالة الصحية لـ بشير الديك في التدهور، الأمر الذي عرضه إلى عدم القدرة على تناول اطعام والقدرة على البلع، بالإضافة إلى حدوث تدهور كبير في وظائف الكلى، تطلب غسيل كلى في آخر أيامه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

بشير الديك

تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك

وفي وقت سابق، كشفت دينا بشير الديك، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، تطورات الحالة الصحية لوالدها، قائلة: «حالته صعبة، ومش مستقر بالشكل اللي متخيلاه الناس، ومحتاج للدعاء».

وأوضحت ابنة السيناريست بشير الديك، أن «والدي تعرض للإهمال الطبي، حيث كانت صحته تتحسن قبل حصوله على بعض الأدوية التي أدت إلى تورم ذراعه، وسببت له الكثير من الآلام دون متابعة من الفريق الطبي، رغم وجوده في العناية المركزة».

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بعد نقله للعناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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