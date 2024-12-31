مشاهير العرب - بعد وفاته.. اللحظات الأخيرة في حياة السيناريست بشير الديك «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:16 مساءً - عقب ساعات من رحيل السيناريست الكبير بشير الديك عن عالمنا، ارتفعت مستويات بحث الجمهور المحب لأعماله في السينما والدراما حول أسباب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته، اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما غادر الحياة عن عمر يناهز الـ 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

اللحظات الأخيرة في حياة السيناريست بشير الديك

وعاش بشير الديك الأيام الأخيرة من حياته الكثير من اللحظات الصعبة، حيث تعرض لوعكة صحية مزمنة أسفر عن دخوله إلى المستشفى، نتيجة معاناته من التهاب رئوي حاد، ولكن مع انهيار وتدهور حالته الصحية، وتعرضه من الإهمال الطبي في المستشفى مع نقله إلى العناية المركزة.

واستمرت الحالة الصحية لـ بشير الديك في التدهور، الأمر الذي عرضه إلى عدم القدرة على تناول اطعام والقدرة على البلع، بالإضافة إلى حدوث تدهور كبير في وظائف الكلى، تطلب غسيل كلى في آخر أيامه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك

وفي وقت سابق، كشفت دينا بشير الديك، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، تطورات الحالة الصحية لوالدها، قائلة: «حالته صعبة، ومش مستقر بالشكل اللي متخيلاه الناس، ومحتاج للدعاء».

وأوضحت ابنة السيناريست بشير الديك، أن «والدي تعرض للإهمال الطبي، حيث كانت صحته تتحسن قبل حصوله على بعض الأدوية التي أدت إلى تورم ذراعه، وسببت له الكثير من الآلام دون متابعة من الفريق الطبي، رغم وجوده في العناية المركزة».

موعد ومكان جنازة بشير الديك

وتقام صلاة الجنازة على السيناريست بشير الديك، اليوم فور وصول الجثمان إلى دمياط ويتم الدفن في مقابر العائلة.

وفاة بشير الديك

وأعلنت بوسي، ابنة شقيق السيناريست الكبير بشير الديك، خبر وفاة عمها بعد صراع مع المرض، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ولا نقول إلا ما يرضي الله، عمي بشير الديك في ذمة الله».