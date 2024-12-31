134 مليون جنيه متحصلات جمعية المؤلفين والملحنين في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:45 مساءً - كشف الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم أن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل، أعلنت مع الساعات الأخيرة من عام ٢٠٢٤ عن قفزة كبيرة حققتها الجمعية في المبالغ التي حصلتها لأعضائها وصلت لسبعة أضعاف ماكانت تحصله منذ ثلاث سنوات.

تفاصيل المبالغ التي حصلتها الجمعية

حيث كشف أن المتحصلات من أعضائها من الداخل والخارج بلغت ١٣٤٠٠٠٠٠٠ (مئة وأربعة وثلاثون مليون جنيه مصري) في عام ٢٠٢٤، بعد أن كانت ٢١٧٧٠٠٠٠ واحد وعشرين مليون وسبعمائة وسبعون ألف جنيه فقط في عام ٢٠٢١.

وقال الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم على صفحته على فيس بوك على هذه القفزة قائلًا“هذا رغم كل ما تقابله الجمعية من صعوبات في التحصيل من الداخل وما تتصدى له من اعتداءات لا تكاد تنتهي، لولا تعاون بعض الجهات التي تحترم حقوق الملكية الفكرية وحق الٱداء العلني للمؤلفين والملحنين”.

وتابع “كلنا تفاؤل باهتمام الرئيس السيسي بهذه الحقوق الذي تجسد في تبني الدولة للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وإنشائها جهازا يحميها، هو الجهاز المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية في الربع الأخير من ٢٠٢٤ برئاسة الأستاذ الدكتور هشام عزمي”، واختتم حديثه قائلًا “وكل عام ومصر المحروسة بخير”.

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