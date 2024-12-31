عيد ميلاد عمرو مصطفى، لحن قصائد مادة اللغة العربية في صغره وبدأ ملحنًا ثم تألق بعالم الغناء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:45 مساءً - يحتفل الفنان عمرو مصطفى، اليوم 31 ديسمبر بعيد ميلاده، حيث إنه ولد في مثل هذا اليوم عام 1979 وهو يعد أحد أبرز الأسماء في مجال التلحين والغناء في العالم العربي، حيث استطاع أن يترك بصمة مميزة في صناعة الموسيقى العربية.

وعمرو مصطفى هو مبدع متعدد المواهب، جمع بين الموهبة الفطرية والإبداع والقدرة على التطور وحقق شهرة واسعة في الوطن العربي.

الشغف بالفن منذ نعومة أظفاره

في طفولته، أظهر عمرو مصطفى شغفًا كبيرًا بالموسيقى، وكانت البداية مع تلحين القصائد التي كان يدرسها في كتاب اللغة العربية، ليعكس بذلك موهبة فطرية في التلحين بدأت تتشكل منذ الصغر.

عمرو مصطفى من الطيران إلى القانون ثم الفن

حينما أصبح شابًّا، التحق عمرو مصطفى بثانوية الطيران الحربي في بداية مشواره الدراسي، ولكن بعد مرور عام ترك الطيران والتحق بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، ليبدأ فصلًا جديدًا من حياته، ومع مرور الوقت، ظهر الحلم الأكبر وهو عالم الفن، الذي قرر أن يسلكه بكل عزم وإصرار.

ولقد كانت بداية عمرو مصطفى مع التلحين من خلال تقديم خمس أغاني لعمرو دياب في ألبومه الشهير "أكتر واحد بيحبك"، الذي شهد نجاحًا هائلًا وحصد جائزة "الورلد ميوزيك أوارد"، وبفضل هذا النجاح المبكر، أصبح عمرو مصطفى واحدًا من أبرز الملحنين في الساحة الفنية.

“هيتات” ناجحة بتوقيع عمرو مصطفى

وقدم عمرو مصطفى العديد من الأغاني التي أصبحت علامات فارقة في تاريخ الأغنية العربية، من بين أبرز "الهيتات" التي أطلقها ونجحت بشكل كبير حبيت لياليك، يوم ورا يوم، جاي بالسلامة، ليلي نهاري، وماله، حظي من السما، جيت على بالي، بشرة خير، وهذه الأغاني تمثل بعض من أبرز إسهامات عمرو مصطفى في عالم الموسيقى، حيث نجح في أن يخلق "هيتات" لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور العربي حتى اليوم.

التحول إلى الغناء، خطوة جديدة في المشوار

في عام 2007 اتخذ عمرو مصطفى خطوة جريئة عندما قرر أن يضيف إلى مسيرته الفنية بعدًا جديدًا بالانتقال إلى الغناء، ألبومه الأول "أيامي" كان بمثابة شهادة ميلاد فنية جديدة له كمطرب، ليؤكد أن موهبته لا تقتصر على التلحين فقط، تبعه بألبوم "علامة في حياتي" في عام 2008، ثم أطلق الميني ألبوم "الكبير كبير" عام 2009، ليحقق نجاحًا كبيرًا، وفي 2019 أطلق ألبوم “لعبت مع الأسد”، وكان آخر ألبوم له “مالوش زي”.

خطط عمرو مصطفى في العام الجديد

وفي العام الجديد يواصل المطرب والملحن عمرو مصطفي تجهيز عدد من الأغاني الجديدة، تمهيدا لطرحها خلاله علي فترات متقاربة علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب، ويتعاون عمرو مصطفي في عدد من الأغاني السينجل مع الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب.

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