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مشاهير العرب - الدخول بالملابس الرسمية.. تعرف على شرط روبي في إحياء حفلة رأس السنة 2025 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الدخول بالملابس الرسمية.. تعرف على شرط روبي في إحياء حفلة رأس السنة 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الدخول بالملابس الرسمية.. تعرف على شرط روبي في إحياء حفلة رأس السنة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:36 مساءً - وضعت الفنانة روبي شروطا لجمهورها من الراغبين في حضور حفلة رأس السنة 2025، والتي ستقوم بإحيائها مساء الثلاثاء 31 ديسمبر، وحتى الساعات الأولى من صباح الأول من يناير بالقاهرة الجديدة.

شرط روبي في إحياء حفلة رأس السنة 2025

حددت الفنانة روبي شروط حفلها برأس السنة 2025، حيث أعلنت عن أن الدخول في الحفل الجديد بالملابس الرسمية، بعد أن أحيت عددا من الحفلات اشترطت فيها الدخول بالملابس البيضاء ومرة أخرى بالملابس الكتان وغيرها.

الفنانة روبي

تذاكر حفل روبي في رأس السنة 2025

وشهدت تذاكر الحفل إقبالًا كبيرًا منذ الساعات الأولى لطرحها، وقد طرحت الشركة المنظمة للحفل فئات متعددة للتذاكر، بما في ذلك باكدج خاص للترابيزة الواحدة «خمسة أفراد» بقيمة 120 ألف جنيه.

الفنانة روبي

روبي في موسم رمضان 2025

على جانب آخر، تستعد الفنانة روبي للاشتراك في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، من خلال مشاركتها في مسلسل جديد بعنوان «جاني في المنام»، ويعد بمثابة نقلة نوعية في مسيرة روبي الدرامية. حيث ستظهر في شخصية جديدة تمامًا، تختلف عن أي شخصية قدمتها في السينما أو التليفزيون.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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