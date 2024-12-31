الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

ننشر أسماء طلاب الأزهر الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة - أخبار كلمتك

ننشر أسماء طلاب الأزهر الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

مسئول بالزمالك: جوميز رفض التعاقد مع أفضل مدافع في أفريقيا - أخبار كلمتك

مسئول بالزمالك: جوميز رفض التعاقد مع أفضل مدافع في أفريقيا - أخبار كلمتك

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يحرم نور النبوي من صدارة إيرادات الأفلام «صور» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يحرم نور النبوي من صدارة إيرادات الأفلام «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يحرم نور النبوي من صدارة إيرادات الأفلام «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:36 مساءً - تمكن فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز من إزاحة فيلم «الحريفة 2 للنجم نور النبوي من صدارة إيرادات الأفلام، وذلك بعدما حافظ عليها لأكثر من 21 يوما منذ عرضه في السينما.

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه

وحقق فيلم «الهنا اللي أنا فيه» أكثر من مليون و222 ألف جنيه أمس الإثنين بدور العرض السينمائية، ليصل إجمالي إيراداته إلى أكثر من 16 مليون جنيه.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

وتدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه، حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

إيرادات «الحريفة 2

ومن جهته، حقق فيلم «الحريفة 2 من بطولة نور النبوي، مليون و 10 آلاف جنيه، ليواصل الصدارة بذلك محققا أكثر من 80 مليون جنيه.

فيلم الحريفة 2

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

تدور أحداث فيلم «الحريفة 2 الجزء الأول، حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

اقرأ أيضاً
مرة أخرى.. تأجيل عرض الجزء الثاني من فيلم باتمان إلى 2027

رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «نسيج من ذهب» عن مصانع الغزل والنسيج

«الحلوة شبه أمها».. بوسي شلبي تعلِّق على ظهور ابنة رانيا فريد شوقي في العرض الخاص لفيلم «آخر الخط»

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - بفستان شفاف.. مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق