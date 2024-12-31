مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يحرم نور النبوي من صدارة إيرادات الأفلام «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:36 مساءً - تمكن فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز من إزاحة فيلم «الحريفة 2 للنجم نور النبوي من صدارة إيرادات الأفلام، وذلك بعدما حافظ عليها لأكثر من 21 يوما منذ عرضه في السينما.

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه

وحقق فيلم «الهنا اللي أنا فيه» أكثر من مليون و222 ألف جنيه أمس الإثنين بدور العرض السينمائية، ليصل إجمالي إيراداته إلى أكثر من 16 مليون جنيه.

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

وتدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه، حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

إيرادات «الحريفة 2

ومن جهته، حقق فيلم «الحريفة 2 من بطولة نور النبوي، مليون و 10 آلاف جنيه، ليواصل الصدارة بذلك محققا أكثر من 80 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

تدور أحداث فيلم «الحريفة 2 الجزء الأول، حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.