موعد ومكان عزاء السيناريست الراحل بشير الديك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - نعت نقابة المهن السينمائية، الكاتب الكبير والسيناريست الراحل بشير الديك، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وعن عمر ناهز 80 عاما.

نقابة السينمائيين تنعي بشير الديك

وكشف بيان نقابة السينمائيين عن موعد ومكان جنازة وعزاء السيناريست الراحل كالتالي: “الجنازة اليوم الثلاثاء الموافق 31 / 12 / 2024 بمدافن العائلة بقرية الخياطة بدمياط".

وتابع البيان: "العزاء يوم الخميس الموافق 2 / 1 / 2025 بمسجد الشرطة - الشيخ زايد (قاعة الوهاب).. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته”.

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