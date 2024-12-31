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موعد ومكان عزاء السيناريست الراحل بشير الديك - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - نعت نقابة المهن السينمائية، الكاتب الكبير والسيناريست الراحل بشير الديك، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وعن عمر ناهز 80 عاما. 

نقابة السينمائيين تنعي بشير الديك 

وكشف بيان نقابة السينمائيين عن موعد ومكان جنازة وعزاء السيناريست الراحل كالتالي: “الجنازة اليوم الثلاثاء الموافق 31 / 12 / 2024 بمدافن العائلة بقرية الخياطة بدمياط".

وتابع البيان: "العزاء يوم الخميس الموافق 2 / 1 / 2025 بمسجد الشرطة - الشيخ زايد (قاعة الوهاب).. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته”. 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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