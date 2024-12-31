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قصور الثقافة تصدر المجموعة القصصية "جلابيب على الموضة" - أخبار كلمتك

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قصور الثقافة تصدر المجموعة القصصية "جلابيب على الموضة" - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر المجموعة القصصية "جلابيب على الموضة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، المجموعة القصصية "جلابيب على الموضة" للكاتب والقاص عماد حمدي البحيري، وذلك ضمن إصدارات الهيئة في سلسلة إبداعات.

المجموعة القصصية جلابيب على الموضة 

وتضم المجموعة عشر قصص قصيرات عناوينها: "الدكتور حسين وسيارته، محاضرة عالم ملحد، مطعم المحجبات، الصديقان، في لجنة الامتحان، قرية الشيخ سعفان، المسحورة، جلابيب على الموضة، هو كده، السيجارة".

من أجواء المجموعة:" "جزيرة في وسط النيل، صغيرة، عوائلها يعرف بعضهم بعضا كأنهم أسرة واحدة.. موقعها يجعلها محاظة بالحياة من كل جانب، وهل بعد النيل الذي يحتضنهم بمياهه العذبة الرقراقة من حياة؟ّ!.. إلا إنهم وكأنهم معزولون تماما عن أية حياة.. لا يربطهم بالبر سوى (المعدية)، تلك التي تربطهم بأناس آخرين لا يشبهونهم، وحياة مختلفة كل الاختلاف عن حياتهم.. فإن تعطلت هذه (المعدية) اضطروا إلى السكون في دورهم مجبرين لا مختارين، حتى تجود عليهم (المعدية) بالحركة من جديد".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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