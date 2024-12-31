مشاهير العرب - منافسة شرسة.. أبرز النجوم في مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - شهور قليلة باتت تفصلنا على استقبال شهر رمضان 2025، هذا ما يجعل البحث متزايدا حول أبرز نجوم الدراما في مسلسلات رمضان للعام الجديد 2025، وذلك من أجل تحديد ما سيقومون بمتابعته خلال الشهر الفضيل.

مسلسلات رمضان 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسلسلات رمضان 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أبرز النجوم في مسلسلات رمضان 2025

وجاء أبرز النجوم في مسلسلات رمضان 2025، كالتالي:

مسلسل فهد البطل

ينتمي مسلسل فهد البطل، إلى نوعية الدراما الشعبية من بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسل إش إش

وجاء مسلسل إش إش من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر، كلا من ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، طارق النهري، وانتصار، وأبرز ضيوف الشرف، خالد الصاوي، محمد ممدوح، وكريم فهمي.

مسلسل سيد الناس

تدور أحداث مسلسل سيد الناس، بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، داليا البحيري.

مسلسل العتاولة 2

يواصل أبطال مسلسل العتاولة الملحمة التي بدأوها في الجزء الأول، ويشارك في بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فريدة سيف النصر، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل المداح 5

كان الموسم الأول لمسلسل المداح في رمضان 2021، ويدور حول "صابر المداح" الذي تربى على يد شيخ وصار متدينا ومحبوبا، ولكن وقع على عاتقه مواجهة الجن وتحجيم أفعاله، ومن المقرر أن يستكمل في الموسم الخامس للمسلسل محاولات التصدي للجن، ومن المتوقع أن يضم مسلسل المداح 5 أبطال آخرين، فبخلاف حمادة هلال، يستعد خالد الصاوي وغادة عادل للانضمام إلى المسلسل، ويشترك معهم حنان سليمان وخالد سرحان وأحمد بدير ودنيا عبد العزيز، ويستمر أحمد سمير فرج في إخراج المسلسل والتأليف لأمين جلال.

مسلسل حكيم باشا

ويأتي مسلسل حكيم باشا من بطولة: مصطفى شعبان، ودينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل عين شمس

يدور مسلسل عين شمس، يدور في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، وتواصل في الفترة الحالية الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله بجانب مكي وعائشة، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجي.

مسلسل الحلانجي

ومسلسل الحلانجي من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وبطولة محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، محمود قابيل، آيتن عامر، أحمد وفيق، وغيرهم من الفنانين، وإنتاج ممدوح شاهين.

مسلسل كامل العدد 3

يشارك في بطولة مسلسل كامل العدد 3 النجمان دينا الشربيني وشريف سلامة بدورَي ليلى وأحمد، ويعود عدد من النجوم الشباب مثل حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، سيليا محمد سعد، ومالك عماد.كما يضم أيضًا النجمتين القديرتين إسعاد يونس وميمي جمال. المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر.

مسلسل لام شمسية

تدور أحداث مسلسل لام شمسية فى إطار الـ15 حلقة من التشويق والإثارة والأحداث الاجتماعية، حيث يتناول قضايا التحرش المختلفة وكيفية القضاء عليها، ويجسد خلالها الفنان أحمد السعدني زوج الفنانة أمينة خليل، لكنهما يقعان في العديد من المشكلات المستمرة لاختلافهما في الآراء.

مسلسل مذكرات نشال

يتكون مسلسل «مذكرات نشال» من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، والعمل من إخراج حسام علي، ويشارك أحمد أمين بطولة العمل كلا من ركين سعد، حاتم صلاح، عبد الرحمن محمد، وتواصل الشركة المنتجة الفترة الحالية التعاقد مع باقية الفنانين المشاركين في المسلسل.

موعد شهر رمضان 2025

في سياق متصل ووفقا لما تشير إليه الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2025 السبت الموافق 1 مارس 2025، على أن يستمر شهر رمضان 2025 لمدة 29 أو 30 يومًا».

موعد استطلاع الهلال

ولم يتم التأكيد على موعد شهر رمضان الكريم 2025 إلا بعد استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية، ومن المقرر أن يتم استطلاع الهلال في 29 شعبان 1446هـ، وتعتمد الكثير من الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية.

بداية شهر رمضان 2025

وأما عن بداية شهر رمضان 2025، فبحسب ما تشير إليه توقعات الحسابات الفلكية، يتبقى أقل من 80 يومًا على موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2025.