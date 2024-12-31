الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

ننشر أسماء طلاب الأزهر الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة - أخبار كلمتك

ننشر أسماء طلاب الأزهر الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

مسئول بالزمالك: جوميز رفض التعاقد مع أفضل مدافع في أفريقيا - أخبار كلمتك

مسئول بالزمالك: جوميز رفض التعاقد مع أفضل مدافع في أفريقيا - أخبار كلمتك

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

أحمد السبكي ينعى السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أحمد السبكي ينعى السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

أحمد السبكي ينعى السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:47 مساءً -  نعى المنتج أحمد السبكي السيناريست بشير الديك، الذي توفى صباح اليوم عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب السبكي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “ننعي  ببالغ الحزن والآسى السيناريست الكبير بشير الديك، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.”

وكان السيناريست بشير الديك نقل في وقت سابق إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة يعاني من مشاكل في الكلى أدت إلى توقفها بشكل كامل، واضطر الأطباء لإجراء الغسيل الكلوي السريع.

 

أعمال بشير الديك

 قدم بشير الديك في السينما المصرية ما يقرب من 50 فيلمًا، كانت البداية مع فيلم "مع سبق الإصرار" في عام 1979 مع المخرج أشرف فهمي وفي نفس العام تجدد التعاون بينه وبين أشرف فهمي بفيلم آخر هو "ولا يزال التحقيق مستمرا".

وقدم بشير الديك في الدراما  ما يقرب من 13 مسلسلا منها:"حرب الجواسيس، و"عابد كرمان"، و"الحفار"، و"الناس في كفر عسكر".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - اليوم.. ذكرى وفاة أيقونة الفكر والفن الكاتب الكبير وحيد حامد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق