مشاهير العرب - بهذه الطريقة.. هنا الزاهد تعلق على مقارنتها بــ ميرفت أمين في «البحث عن فضيحة» | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - علقت الفنانة هنا الزاهد، على مقارنتها بالنجمة الكبيرة ميرفت أمين بعد الإعلان عن إعادة تقديم فيلم «البحث عن فضيحة» بالتعاون مع الفنان هشام ماجد، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذه المقارنة أثارت مخاوفها خاصة بعد تعليق الجمهور.

وقالت هنا الزاهد، خلال لقائها مع برنامج et بالعربي، إنها تشعر بالخوف لمقارنتها بالنجمة الكبيرة ميرفت أمين لمشاركتها في إعادة تقديم البحث عن فضيحة.

وأضافت هنا الزاهد: «مفيش وجه مقارنة بيني وبين ميرفت أمين في البحث عن فضيحة دي أيقونة والمقارنة صعبة جدا وتخوف مش ليا أنا بس، هشام ماجد بردو صعبة عليه يقارنوه بعادل إمام.. وهو الفيلم نفس الفكرة لكن المواقف مش شبه النسخة الأصلية خالص».

فيلم البحث عن فضيحة

وكان المستشار تركي أل شيخ، أعلن عن إعادة تقديم فيلم البحث عن فضيحة من جديد لأول مرة الذي تم عرضة من سنوات، حيث انطلق عرضه لأول مرة في عام 1973 من بطولة النجمين ميرفن أمين والنجم الراحل سمير صبري، وعادل إمام.

ودارت أحداث فيلم «البحث عن فضيحة» حول، مجدي الذي يترك الصعيد لاستلام وظيفة حيث يتعرف فيها على سامي الذي يعرف الكثير من النساء، ويطلب منه مجدي أن يعرفه على بعض النساء فيذهب معه إلى النادي ويرى بالصدفة حنان ويعجب بها فورًا ويطلب من سامي أن ينصحه بكيفية التعرف عليها وبالفعل يظل سامي يعطي نصائح لمجدي ويدعمها بتجارب حدثت من قبل.