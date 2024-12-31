مشاهير العرب - «ثمنها يكفي لمقدمة سيارة».. مروة صبري تنتقد ارتفاع أسعار تذاكر حفل روبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - وجهت الإعلامية مروة صبري، انتقادا لاذعا خلال برنامجها «قعدة ستات» لأسعار تذاكر حفلة الفنانة روبي، المبالغ فيها، التي يصل سعرها إلى 120 ألف جنيهًا.

وقالت مروة صبري خلال الحلقة إن أسعار تذاكر حفل روبي تكفي كمقدم لشراء سيارة، موضحة أنه رغم ارتفاع أسعار التذاكر بشكل كبير، إلا أن الشخص لن يشعر بالسعادة بسبب تكدس الجمهور.

وتابعت: كما أن الفئات الأخرى للتذاكر تُكلف 100 ألف جنيه، أو 50 ألف جنيه، أو 30 ألف جنيه، وكل هذه الأسعار مرتفعة، ولا يوجد أي وجه للسعادة.

حفل روبي في ليلة رأس السنة

تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل رأس السنة في أحد فنادق القاهرة الجديدة، والذي من المقرر أن يقام مساء اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، ليستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 1 يناير 2024.

شروط حضور حفل روبي

ووضعت روبي شروطا خاصة لحضور حفلها في رأس السنة، وجاءت الشروط كما يلي: ضرورة ارتداء الملابس الرسمية لحضور الحفل، وهذا هو ما اعتادت عليه روبي في حفلاتها، حيث اشترطت من قبل ارتداء ملابس بيضاء وكذلك ارتداء الكتان في حفلات سابقة لها.

أسعار تذاكر حفل روبي

طرحت الشركة المنظمة لـ حفل الفنانة روبي في ليلة رأس السنة، فئات متعددة للتذاكر، ومن بينها باكدج خاص للترابيزة الواحدة المكونة من خمسة أفراد بقيمة 120 ألف جنيه.