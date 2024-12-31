الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

ننشر أسماء طلاب الأزهر الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة - أخبار كلمتك

ننشر أسماء طلاب الأزهر الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

مسئول بالزمالك: جوميز رفض التعاقد مع أفضل مدافع في أفريقيا - أخبار كلمتك

مسئول بالزمالك: جوميز رفض التعاقد مع أفضل مدافع في أفريقيا - أخبار كلمتك

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

محافظ بغداد يكرم الفنان لطفى لبيب ويمنحه درع الإبداع(صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ بغداد يكرم الفنان لطفى لبيب ويمنحه درع الإبداع(صور) - أخبار كلمتك

محافظ بغداد يكرم الفنان لطفى لبيب ويمنحه درع الإبداع(صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:31 مساءً - كرم محافظ بغداد عبد المطلب العلوي الفنان الكبير  لطفي لبيب والاعلامي العراقي نزار الفارس بدرع الإبداع في بغداد جراء ما حققه الثنائى من تميز خلال الأسابيع الماضية.

f647f7885a.jpg
83dafaa13e.jpg

 تصدرت حلقة لطفي لبيب فى برنامج مع نزار الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس قائمة الأعلى مشاهدة عقب أن أطلق لطفى لبيب رفقة نزار سلسلة من التصريحات القوية.

وكان من أبرز  تصريحات لطفي لبيب في الحلقة مع نزار الفارس التى أذيعت عبر فضائية الرابعة العراقية ما يأتي:

 

  • أنا أضحك أكثر من عادل إمام.
  • لا تعليق على أداء علي ربيع الفني.
  • بيومي فؤاد مش شبهنا.. وأرفض المقارنة به.
  • محمد رمضان ممثل للعشوائيات.
  • محمد سعد أفلامه لا توجد فيها رسالة فنية حقيقية.
745.webp

فى سياق آخر كان قد انضم الفنان لطفي لبيب إلى أبطال مسلسل “عسل نحل”، الذي انطلق تصويره منذ عدة أسابيع ويشارك في بطولته الفنانة رانيا يوسف وأحمد صفوت. 

مسلسل عسل نحل

وكشف مصدر من داخل المسلسل أن العمل توقف لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب الظروف الإنتاجية، إلا أنه يستكمل فريق العمل التصوير خلال الأيام القليلة القادمة، بأحد الأستوديوهات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر 

وأضاف المصدر أن الفنان لطفي لبيب قد انضم لفريق عمل المسلسل وسوف يبدأ تصوير أولى مشاهده مع استئناف تصوير المسلسل، الذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان المقبل عبر عدد من القنوات الفضائية داخل وخارج مصر.

وأوضح المصدر أن أحداث المسلسل تدور في إطار إجتماعي حول المشكلات داخل الحارة المصرية، والأزمات التي تخلقها السيدات وتتسبب في قضايا كبرى بين الرجال.

أبطال مسلسل عسل نحل

ويشارك في بطولة مسلسل عسل نحل الفنانة رانيا يوسف وأحمد صفوت ومحمد جمعة ولطفي لبيب والعمل من تأليف خالد الغيطاني وإخراج زياد الوشيحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

فتح باب التقديم لدفعة جديدة بمدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي، اعرف الشروط - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق