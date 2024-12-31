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"الحشاشون.. صفحات من تاريخ وأساطير النزارية" كتاب جديد في معرض القاهرة - أخبار كلمتك

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"الحشاشون.. صفحات من تاريخ وأساطير النزارية" كتاب جديد في معرض القاهرة - أخبار كلمتك

"الحشاشون.. صفحات من تاريخ وأساطير النزارية" كتاب جديد في معرض القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - يصدر قريبًا عن دار العين للنشر والتوزيع، كتاب "الحشاشون.. صفحات من تاريخ وأساطير النزارية" للدكتور حسن حافظ، حيث من المقرر أن تطرحها الدار ضمن إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

كتاب الحشاشون صفحات من تاريخ وأساطير النزارية 

ومن أجواء الكتاب: "أثارت حركة النِّزَاريَّة الكثيرَ من الموج الهادر في بحر التاريخ، واشتبكت على مدارِ فتراتٍ تاريخيَّةٍ مختلفة مع حُكَّامٍ من المسلمين والصليبيِّين بأفكارٍ متباينة؛ الأمر الذي ضمن لها سُمعةً واسعةً وشهرةً عالميَّة، سَرْعانَ ما تولَّد عنها مجموعةٌ من الأساطير التي اختلطت بوقائع التاريخ وغيَّبتها في بعض الأحيان، فظهرت أسطورةُ الحشَّاشِين التي دخلت في الثقافة الشعبيَّة العالميَّة؛ ما تجلَّى في عددٍ من الأعمال الروائيَّة والدراميَّة التي تنهلُ من أساطير هذا الجماعة".

 

“في هذا الكتاب نحاولُ أن نسردَ وقائع التاريخ وتفهُّمها في إطار سياقها الاجتماعي والسياسي والفكري، ونناقشُ الأساطيرَ التي غزلها الزمانُ حول هذه الحركة التي أسَّسها حسن الصَّبَاح". 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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