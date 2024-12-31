نادية الجندي تنعى السيناريست بشير الديك: الأخ والصديق والمبدع والكاتب الذي لا يعوض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - نعت الفنانة القديرة نادية الجندي السيناريست بشير الديك، الذي رحل توفي اليوم عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت نادية الجندي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام": "مافيش كلام يعبر عن حزني، على فراق بشير الديك فهو الأخ والصديق والمبدع والكاتب الذي لا يعوض، الله يرحمه يارب"

وتذكرت النجمة أعمالها مع الراحل بشير الديك حيث نشرت صورة بها الأفلام التي جمعتهما مثل: الشطار وحكمت فهمي ومهمة في تل أبيب والارهاب وإمراة هزت عرش مصر

وكان السيناريست بشير الديك نقل في وقت سابق إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة يعاني من مشاكل في الكلى أدت إلى توقفها بشكل كامل، واضطر الأطباء للغسيل الكلوى السريع.

أعمال بشير الديك

قدم بشير الديك في السينما المصرية ما يقرب من 50 فيلمًا، كانت البداية مع فيلم "مع سبق الإصرار" في عام 1979 مع المخرج أشرف فهمي وفي نفس العام تجدد التعاون بينه وبين أشرف فهمي بفيلم آخر هو "ولا يزال التحقيق مستمرا".

وقدم بشير الديك في الدراما ما يقرب من 13 مسلسلا منها:"حرب الجواسيس، و"عابد كرمان"، و"الحفار"، و"الناس في كفر عسكر".

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