مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:42 مساءً - رحل السيناريست بشير الديك عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاما، بعد دخوله العناية المركزة، وصراع طويل مع المرض.

موعد ومكان جنازة بشير الديك

وتقام صلاة الجنازة على السيناريست بشير الديك، اليوم فور وصول الجثمان إلى دمياط ويتم الدفن في مقابر العائلة.

وفاة بشير الديك

وأعلنت بوسي، ابنة شقيق السيناريست الكبير بشير الديك، خبر وفاة عمها بعد صراع مع المرض، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ولا نقول إلا ما يرضي الله، عمي بشير الديك في ذمة الله».

واختتمت المنشور بالدعاء له، قائلة: «اللهم ارحمه واغفر له واجعل مرضه شفيعاً له واجعل قبره روضة من رياض الجنة».

بشير الديك يتعرض لوعكة صحية

وكان قد تعرّض السيناريست بشير الديك لوعكة صحية خلال الأيام الأخيرة، ونقل أخيرًا إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات ثم نقل إلى مستشفى آخر بعد شكوى ابنته من سوء الرعاية، كما أعلن الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة متابعته بشكل شخصي لحالة بشير الديك.

أعمال سينمائية لـ بشير الديك

يذكر أن بشير الديك، قدم العديد من الأفلام منها، «دعوني انتقم، النمر الأسود، الإرهاب، شبكة الموت، مهمة في تل أبيب، ضد الحكومة، ناجى العلى، الجاسوسة حكمت فهمى، امرأة هزت عرش مصر، نزوة، حسن اللول، حلق حوش، وغيرها من الأفلام الهامة.