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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:42 مساءً - رحل السيناريست بشير الديك عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاما، بعد دخوله العناية المركزة، وصراع طويل مع المرض.

موعد ومكان جنازة بشير الديك

وتقام صلاة الجنازة على السيناريست بشير الديك، اليوم فور وصول الجثمان إلى دمياط ويتم الدفن في مقابر العائلة.

بشير الديك
بشير الديك

وفاة بشير الديك

وأعلنت بوسي، ابنة شقيق السيناريست الكبير بشير الديك، خبر وفاة عمها بعد صراع مع المرض، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ولا نقول إلا ما يرضي الله، عمي بشير الديك في ذمة الله».

وفاة بشير الديك

واختتمت المنشور بالدعاء له، قائلة: «اللهم ارحمه واغفر له واجعل مرضه شفيعاً له واجعل قبره روضة من رياض الجنة».

بشير الديك يتعرض لوعكة صحية

وكان قد تعرّض السيناريست بشير الديك لوعكة صحية خلال الأيام الأخيرة، ونقل أخيرًا إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات ثم نقل إلى مستشفى آخر بعد شكوى ابنته من سوء الرعاية، كما أعلن الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة متابعته بشكل شخصي لحالة بشير الديك.

أعمال سينمائية لـ بشير الديك

يذكر أن بشير الديك، قدم العديد من الأفلام منها، «دعوني انتقم، النمر الأسود، الإرهاب، شبكة الموت، مهمة في تل أبيب، ضد الحكومة، ناجى العلى، الجاسوسة حكمت فهمى، امرأة هزت عرش مصر، نزوة، حسن اللول، حلق حوش، وغيرها من الأفلام الهامة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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