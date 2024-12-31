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مشاهير العرب - 24 يناير.. فلكلوريتا تحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 24 يناير.. فلكلوريتا تحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 24 يناير.. فلكلوريتا تحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - تحيي فرقة فلكلوريتا حفلا فنيا على مسرح ساقية الصاوي، في 24 يناير المقبل، تقدم خلاله باقة من أبرز الأغاني الفولكلورية والتراث الشعبي.

وذكرت ساقية الصاوي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها تواصل تجهيزاتها لحفلة فرقة فلكلوريتا المقرر إقامتها على مسرح قاعة النهر مساء يوم الجمعة 24 يناير المقبل، مشيرة إلى أن الفرقة تقدم مزيجا من البهجة بشكل يؤثر إيجابيا على الجمهور.

وروجت الفرقة للحفل عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: متحمسون جدا لحفلتنا في ساقية الصاوي انتظروا مفاجأت كثيرة جدا وأجواء مختلفة ومميزة، هنقدم معاكم مجموعة مميزة جدا من أغاني الفلكلور المصري وتراث بلدنا.

وأحيت فلكلوريتا عددا كبيرا من الحفلات قدمت فيها مجموعة من الأغاني تجمع بين الفلكلور الفلاحي والصعيدي، وأعدت برنامجا مميزا لحفلها يتضمن أغاني ورد علينا، ومتي اشوفك، وبص على الحلاوة، وياما دقت، وتحت الشباك، وتعالي، وأنا الي ببيع ياسمين، والنبي يا غزال، ولوما يا لوما، وعلي مين، وبيبة، يابهية، وسلم علي، وياللي جمالك عجب، وأنا كل ما أقول التوبة.

وتأسست فرقة فلكلوريتا على يد مجموعة من الأصدقاء يجمعهم الاهتمام بالفنون والموسيقى وتحديدا الفلكلور والتراث الشعبي المصري، وتسعى الفرقة للمساهمة في إعادة إحياء التراث الموسيقي الأصيل والمحافظة عليه.

وتضم فلكلوريتا 14 فنانا معظمهم من العنصر النسائي، حيث تضم تسع عازفات إيقاع دف وطبلة وتعتمد على الغناء الجماعي مع تقديم بعض الأغاني المنفردة، وتضم عازفين محترفين للآلات التراثية منهم عازف كولا، وعازف مزمار، بجانب عازفين أورج، وعازف بركشن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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