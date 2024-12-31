عمرو سلامة ينعي بشير الديك: رحم الله الكاتب الأسطوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:16 مساءً - نعى المخرج عمرو سلامة السيناريست بشير الديك الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 80 بعد صراع مع المرض استمر عدة أعوام.

وكتب عمرو عبر حسابه على موقع فيس بوك “ ليلة ساخنة.. ضد الحكومة.. الحريف.. سواق الأتوبيس.. موعد على العشاء.. رحم الله الكاتب الأسطوري المثقف السياسي المحمل بهموم البسطاء أ. بشير الديك".

وكان السيناريست بشير الديك نقل في وقت سابق إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة يعاني من مشاكل في الكلى أدت إلى توقفها بشكل كامل، واضطر الأطباء للغسيل الكلوى السريع.



أعمال بشير الديك

قدم بشير الديك في السينما المصرية ما يقرب من 50 فيلمًا، كانت البداية مع فيلم "مع سبق الإصرار" في عام 1979 مع المخرج أشرف فهمي وفي نفس العام تجدد التعاون بينه وبين أشرف فهمي بفيلم آخر هو "ولا يزال التحقيق مستمرا".

وقدم بشير الديك في الدراما ما يقرب من 13 مسلسلًا منها:"حرب الجواسيس، و"عابد كرمان"، و"الحفار"، و"الناس في كفر عسكر".



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