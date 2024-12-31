ناجي العلي، حكاية فيلم كتبه بشير الديك وتعرض لهجوم شرس وصل لاتهام صناعه بالعمالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:20 مساءً - رحل عن عالمنا اليوم الكاتب والسيناريست الشهير بشير الديك، صاحب مجموعة كبيرة من الأعمال التي لا تنسى في السينما والدراما التليفزيونية، وبالرغم من مسيرته الفنية الثرية يظل فيلم ناجي العلي من أبرز أعمال الكاتب الراحل.

وفيلم ناجي العلي من إنتاج عام 992 وهو يدور حول فنان الكاريكاتير الفلسطينى ناجى العلى الذي اغتيل فى لندن العام 1987، يعود الفيلم بأحداثه إلى الوراء “فلاش باك”، حيث يسترجع المحطات التى مر بها ناجى العلى فى حياته بدءًا من نزوحه مع أسرته إلى لبنان، ثم عمله فى الكويت، ثم عودته إلى لبنان مجددًا خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية.

والفيلم من تأليف بشير الديك وإخراج عاطف الطيب وبطولة نور الشريف، ليلى جبر، محمود الجندي، أحمد الزين، تقلا شمعون. محمود مبسوط.

فيلم ناجي العلي

وقال الراحل بشير الديك في لقاء سابق مع كلمتك عن هذا العمل “فيلم ناجى العلي أعتبره واحدا من أهم الأفلام السينمائية التى ناقشت القضية الفلسطينية، من خلال إلقاء الضوء على سيرة أحد رموزها وهو الفنان الفلسطينى ناجى العلى الذى استشهد بسبب رسوماته وأعماله الفنية الناقدة للوحشية الإسرائيلية”.

وقال بشير “لم أكن أنا صاحب الفكرة، بل الفنان الراحل نور الشريف الذى كان صاحب ثقافة واسعة ومبادئ عظيمة، وكنت سعيدًا عندما أبلغني بها، فاعتكفت عليها ونفذتها، مستعينًا بلوحات الفنان الفلسطينى ورسوماته”.

وأضاف “تتبعت سيرته الذاتية بالتفصيل من خلال مقالات وتحقيقات وملفات منشورة عنه فى المجلات والدوريات العربية، بل سافرت إلى بعض المناطق التى عاش واستقر فيها مثل: «عين الحلوة» فى لبنان، والتقيت بعضًا من أصدقائه ومعارفه وأقاربه”.

ولقد تم إنتاج فيلم ناجي العلي بموافقة الرقابة، ولم يكن هناك أي مشكلة، حيث أكد الفنان الراحل نور الشريف، في لقاء إعلامي له قبل وفاته، أنه بعدما أرسل سيناريو الفيلم إلى الرقابة جاءه شكر أنه “أخيرًا” أقدمت شركة إنتاج مصرية على تقديم فيلم مناصر للقضية الفلسطينية.

هجوم شرس على فيلم ناجي العلي

وبالرغم من كل الجهود التي بذلها صناع العمل وفي مقدمتهم بشير الديك تفاجئ الجميع بهجوم شديد داخل مصر وخارجها بصورة لم يسبق لها مثيل وبطريقة لم يتعرض لها فيلم من قبل، ولقد أكد الكاتب بشير الديك، في لقاء إذاعي مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج حروف الجر، أن فيلم ناجي العلي كان يتم الهجوم عليه بصورة يومية في جريدتين مصريتين.

وأوضح الكاتب بشير الديك أنه بينما كان صناع الفيلم يعملون على إنهائه علموا أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان في رحلة على الطائرة الرئاسية وسأل أحد الأشخاص الذين كانوا يهاجمون الفيلم بصورة مستمرة وقال “إيه الدوشة دي؟" فقيل له أن ناجي العلي يكره مصر فرد الرئيس الأسبق “بلاش كلام فارغ"، ووفقًا للديك، توقف الهجوم على الفيلم من بعدها، وبعد الانتهاء من الفيلم، شاهد الدكتور الراحل أسامة الباز، المستشار السياسي لمبارك آنذاك، الفيلم وأعجبه، وانطلق بعدها فيلم ناجي العلي.

ولقد منعت بعض الدول العربية الفيلم، بينما تعرض الفنان نور الشريف لهجوم شرس أيضًا بسببه، حتى أن بعض الأقلام انتقدت نور في الصحف واتهمته بأنه غير وطني وعميل.

سر الهجوم على فيلم ناجي العلي

ولقد كان يتم الهجوم على الفيلم لشخص ناجي العلي الذي يدور حوله العمل، حيث قال بشير الديك في حوار مع كلمتك “بكل أسف، تم التعامل مع الفيلم ليس باعتباره عملا فنيا يخدم القضية الفلسطينية، ولكن تم “شخصنة” الأمر فى شخص ناجى العلى الذى كان ينتقد بعض السياسات المصرية فى ذلك الوقت، وليس مصر كما كانوا يدعون، وبالغ البعض فى غضبه حتى طالب بإسقاط الجنسية المصرية عنا؛ كأننا اقترفنا الخيانة العظمى".

وأشار الديك في لقاء إعلامي إلى أن جريدة روز اليوسف قد أجرت معه تحقيقًا وتم توجيه سؤالًا له مفاده أنه كيف له تقديم فيلمًا عن شخص يكره مصر في إشارة إلى ناجي العلي، فقال لهم أن ناجي العلي لا يكره مصر ولكنه كان مناهض لاتفاقية كامب ديفيد.

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