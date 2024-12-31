أبرزها مع عاطف الطيب، ثنائيات فنية صنعت تاريخ الراحل بشير الديك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:20 مساءً - رحل عن عالمنا الكاتب والسيناريست بشير الديك أحد أعمدة الكتابة في مصر والوطن العربي، ولقد اشتهر الراحل بتقديم أعمال ذات رؤية إنسانية عميقة. وطوال مسيرته، أبدع بشير الديك في خلق ثنائيات فنية مع نخبة من المخرجين والممثلين، ما أسفر عن أعمال خالدة في تاريخ السينما.

الثنائية مع عاطف الطيب: سينما الواقعية الجريئة

ويعتبر “الدويتو” بين بشير الديك والمخرج عاطف الطيب من أبرز الثنائيات التي قدمت أفلامًا واقعية تناولت قضايا المجتمع المصري بجرأة وعمق، وذلك من خلال أفلام مثل سواق الأتوبيس وضد الحكومة، واستطاع الثنائي كشف تناقضات المجتمع وكانت أعمالهما مرآة تعكس نبض الشارع، وكان بشير الديك يصف عاطف الطيب بأنه “توأم روحه” وقدما معا ٧ أفلام متميزة.

بشير الديك ومحمد خان قدما أعمال حفرت في الذاكرة

كون الكاتب والمؤلف بشير الديك مع المخرج محمد خان أيضًا ثنائية ناجحة حيث قدم معه اثنين من أبرز الأعمال في مسيرته وهما موعد على العشاء والحريف بالإضافة إلى أعمال أخرى، ولقد كان هناك بين خان والديك تفاهمًا كبيرًا بدا واضحًا على الشاشة.

أحمد زكي وبشير الديك.. رفقاء النجاح

كان أحمد زكي أحد أعمدة الثنائيات التي شكّلت مسيرة بشير الديك، حيث اجتمع الاثنان في أعمال ساهمت في نجاح أحمد زكي كأحد أعظم ممثلي السينما المصرية ولمعان اسم بشير الديك في عالم الفن، ومن أبرز هذه الأعمال فيلم ضد الحكومة وفيلم حسن اللول الذي شارك الديك في كتابة السيناريو والحوار الخاص به، وفيلم نزوة، والنمر الأسود.

وكان الديك قد وصف صديقه أحمد زكى بالفنان العظيم، وقال عنه “يكفيه أنه نجح فى تجسيد جميع الشخصيات من البواب إلى الوزير حتى رئيس الجمهورية”.

وكان بشير الديك بصدد كتابة عمل عن السيرة الذاتية لأحمد زكي وكان متحمسًا لكتابة وتجسيد سيرة النمر الأسود، ولكن تم إلغاء وتوقف المسلسل لرفض الورثة.

بشير الديك ونجاحه مع نجمة الجماهير نادية الجندي

قدم الراحل بشير الديك مع الفنانة نادية الجندي عدد من الأعمال الناجحة في مسيرتها الفنية ومن أبرز تلك الأعمال المتنوعة فيلم مهمة في تل أبيب وبيت الكوامل والضائعة والإرهاب وشبكة الموت وعصر القوة والشطار والحاسوبية حكمت فهمي وامرأة هزت عرش مصر.

لذا كان من الطبيعي أن تخرج الفنانة نادية الجندي عن صمتها حينما رأت رفيق النجاح في حالة صحية صعبة حيث خرجت إبان مرضه وصرحت قائلة في تصريحات إعلامية "السيناريست بشير الديك كاتب كبير ولا يمكن تعويضه، وأعماله لا تزال خالدة بفضل قيمتها الفنية، يستمتع بها الناس".

وأضافت "نرى اليوم مستوى الكتابة والتأليف والسيناريو لا يرتقي ليكون واحدا على مليون مما كتبه بشير الديك".

ولفتت إلى أن أعمال بشير الديك، جميعها تعالج قضايا مجتمعية وتحمل عمقا بالكتابة وأفلامه بها مضمون وجوهر كبير، وتناولت ظاهرة الإرهاب وقت ظهورها في مصر.

وأكدت نادية الجندي: "بشير الديك جزء من مشوار نجاحي وكان بيننا زواج فني في كل الأمور الفنية".

وطالبت نادية الجندي حينها بضرورة تدخل الدولة لتوفير كل سبل الرعاية الصحية لـ السيناريست بشير الديك، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها، ونقله لمستشفى تليق به من الناحية الإنسانية، معقبة: هذا الفنان العظيم لن يتكرر وأعماله تشهد له ولن يعوض ويجب دعمه صحيا".

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