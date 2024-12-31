مشاهير العرب - بجلسة تصوير لافتة.. نرمين الفقي تتألق خلال احتفالها بـ 2025 وتوجه رسالة لجمهورها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:31 صباحاً - نرمين الفقي.. احتفلت الفنانة نرمين الفقي، بحلول العام الجديد 2025، من خلال جلسة تصوير تألقت بها، مثل عادتها.

نرمين الفقي تتألق خلال احتفالها بـ 2025

ونشرت صورها عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «كل عام وكلنا بخير وصحة وسعادة، ربنا يفرح قلوبنا ويجعل سنة 2025 سنة فيها حب وراحة بال ونجاح لينا كلنا».

ظهرت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة جذابة، إذ ارتدت توب باللون الأبيض ومزود بفتحة على شكل «V»، على جيبه بلسية جلد قصيرة بللون البني ومزودة بزراير ذهبية من الجنب.

ونسقت مع الإطلالة حذاء برقبة طويلة عالي باللون الكافيه، واختارت وضع مكياجا بسيطا يبرز ملاحمها الجذابة، واعتمدت على ترك شعرها منسدلا على الكتفين.

آخر أعمال نرمين الفقي

وقدّمت نرمين الفقي في موسم دراما رمضان الماضي، مسلسل «محارب» والذي شاركت في بطولته إلى جانب: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.