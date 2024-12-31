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حقيقة مشاركة رضا البحراوي في حفلات رأس السنة بعد تعرضه لوعكة صحية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:40 صباحاً -  تعرض المطرب الشعبي، رضا البحراوي، لأزمة صحية، في الأيام الماضية، نتيجة إجهاد وهبوط في الدورة الدموية.

وخضع “رضا”، لـ فحص طبي شامل، في أحد المستشفيات، للاطمئنان على حالته الصحية، بعد توقفه عن جميع أعماله الفنية نتيجة الوعكة الصحية.

في هذا السياق، أكد مصدر مقرب من البحراوي، أنه سيعود لتقديم جميع حفلاته الغنائية، بصورة مستمرة دون توقف، ومن المحتمل أن يشارك في حفلات رأس السنة، في حالة الاطمئنان على صحته بشكل كامل.

 

أزمة رضا البحراوي الصحية

 على الجانب الآخر، كانت حصلت “كلمتك” على صورة رضا البحراوي، وهو جالس في منزله بعد تعليق الطاقم الطبي بعض المحاليل لسرعة إنقاذه من هبوط حاد في الدورة الدموية.

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أغنية الفولت العالي

 وكان المطرب الشعبي، رضا البحراوي، قد نجح في تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “الفولت العالي”، الذى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، ووصلت الأغنية لـ مليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها وتصدر التريند الرابع على موقع “اليوتيوب"

 

يذكر أن آخر أعمال المطرب الشعبي، رضا البحراوي، كانت "لو جاي في سيط“ خلال الفترة الماضية، من كلمات حسام موكا ألحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس.

 

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:"أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم، نجاحي  تعبك ومضايقك أصل أنت من الركنة مصدي، هات آخرك ياض، يا بني كله على الله".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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