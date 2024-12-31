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"البث: خاطف من نوع آخر" مسسل جديد قريبًا على منصة شاهد - أخبار كلمتك

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"البث: خاطف من نوع آخر" مسسل جديد قريبًا على منصة شاهد - أخبار كلمتك

"البث: خاطف من نوع آخر" مسسل جديد قريبًا على منصة شاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:20 صباحاً -  يترقب محبو الدراما الخليجية قريبًا إطلاق المسلسل الكويتي الجديد “البث: خاطف من نوع آخر”، الذي يعد بمفاجآت مثيرة وأحداث غير متوقعة تجذب أنظار الجمهور.

 

تفاصيل مسلسل البث: خاطف من نوع آخر 

 يجمع مسلسل البث: خاطف من نوع آخر نخبة من أبرز نجوم الدراما الكويتية والخليجية، حيث يشارك فيه مجموعة من الأسماء اللامعة التي تضمن للمشاهد تجربة فنية مميزة، حيث يتألق في المسلسل كل من يوسف البلوشي، ريم أرحمة، مهند الحمدي، عبدالمحسن القفاص، بيبي العبدالمحسن، طلال سام، خالد الصراف، آسيا الشمري، عيسى جبر.

 

المسلسل مكون من 10 حلقات ومن المقرر أن ينطلق عرضه يوم الخميس 2 يناير المقبل وسيتم عرضه على منصة شاهد 

وتدور أحداث مسلسل البث: خاطف من نوع آخر حول مجموعة من المشاهير الذين يظنون أن حياتهم المليئة بالأضواء والشهرة هي الحياة المثالية، لكن سرعان ما تنقلب الأمور رأسًا على عقب عندما يجدون أنفسهم مختطفين في ظروف غامضة تثير التساؤلات، ومع تصاعد الغموض حول اختطافهم، يبدأ البحث عنهم، لتتوالى المفاجآت والتطورات الدرامية.

 

شاهد تروج للمسلسل قبل انطلاقه

وروجت منصة شاهد لمسلسل البث: خاطف من نوع آخر قبل انطلاق عرضه حيث نشرت تفاصيل شخصيات أبطال المسلسل وصورهم مرفقة بتعليق “أبطال مسلسلنا وصلوا.. تعرفوا عليهم وعطونا اسم أكثر شخصية متحمسين لها؟.. #البث خاطف من نوع آخر 2 يناير على #Shahid”.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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