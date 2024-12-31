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أبرزهم هنا الزاهد، تعرف على أبطال مسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

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أبرزهم هنا الزاهد، تعرف على أبطال مسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

أبرزهم هنا الزاهد، تعرف على أبطال مسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:40 صباحاً - ينتظر عشاق الدراما العربية عرض مسلسل إقامة جبرية، حيث تستعد الفنانة  هنا الزاهد للظهور في دور جديد ومختلف عن الأدوار الكوميدية التي اعتاد عليها الجمهور في أعمالها الأخيرة. 

المسلسل يحمل طابعًا دراميًّا مشوقًا ويعد بتقديم حبكة مثيرة مما يجعله أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الفترة القادمة. 

أبطال مسلسل إقامة جبرية 

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأولى 

ومن المقرر انطلاق مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأولى خلال شهر يناير المقبل، وبالتحديد يوم الأربعاء ٨ يناير وسيتم طرح المسلسل على منصة Watch It.

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Watch it تروج لمسلسل إقامة جبرية مع اقتراب عرضه

وكانت منصة Watch It قد بدأت مؤخرًا في حملة الترويج لمسلسل إقامة جبرية الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم هنا الزاهد.

ونشرت المنصة عبر حسابها على إنستجرام صورة لهنا الزاهد من الخلف، حيث يظهر شعرها ونصف الصورة بالألوان والنصف الآخر بالأبيض والأسود.

 

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وجاءت الصورة مرفقة بتعليق “مسلسل إقامة جبرية قريبًا.. من إنتاجات Watch It الأصلية”.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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