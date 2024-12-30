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مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:27 مساءً - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث.. تصدر مسلسل موضوع عائلي 3 أعلى نسب المشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip بعد عرض الحلقات الأولى، حيث احتل المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث
مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

تفاصيل الحلقات الثلاث الأولى في مسلسل موضوع عائلي 3

شهد مسلسل موضوع عائلي 3 صراعا بين ماجد الكدواني وابنة خاله رانيا يوسف على الشقة ومحاولة طرده هو وشقيقته زينب من منزلهما وسرقتها لعقود الشقق.

وشهدت أحداث المسلسل ظهورا خاصا للمخرجين معتز التوني وأحمد الجندي، أثناء حديثهما في مشهد مع الفنان طه دسوقي، وهو المشهد الذى لاقى استحان الجمهور.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث
مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

أبطال مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

والجدير بالذكر أن بطولة مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يجسدها ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، طه دسوقي وغيرهم عدد من الفنانين الشباب والكبار، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

وأهدى صناع مسلسل موضوع عائلي للفنانة الكبيرة لبنى محمود، والتي رحلت عن عالمنا الفترة الماضية، خاصة أنها تألقت في الجزئين الأول الثاني، كما تم الاستعانة بمشاهد سابقة لها في الجزء الثالث من العمل كنوع من التقدير لها.

أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

تدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم الذي تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

ويتكون الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي من 10 حلقات فقط.

بطولة ماجد الكدواني.. عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

بطولة ماجد الكدواني.. تفاصيل مسلسل موضوع عائلي 3 بعد انتهاء تصويره

بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل موضوع عائلي 3

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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