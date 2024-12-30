مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:27 مساءً - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث.. تصدر مسلسل موضوع عائلي 3 أعلى نسب المشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip بعد عرض الحلقات الأولى، حيث احتل المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

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تفاصيل الحلقات الثلاث الأولى في مسلسل موضوع عائلي 3

شهد مسلسل موضوع عائلي 3 صراعا بين ماجد الكدواني وابنة خاله رانيا يوسف على الشقة ومحاولة طرده هو وشقيقته زينب من منزلهما وسرقتها لعقود الشقق.

وشهدت أحداث المسلسل ظهورا خاصا للمخرجين معتز التوني وأحمد الجندي، أثناء حديثهما في مشهد مع الفنان طه دسوقي، وهو المشهد الذى لاقى استحان الجمهور.

أبطال مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

والجدير بالذكر أن بطولة مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يجسدها ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، طه دسوقي وغيرهم عدد من الفنانين الشباب والكبار، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

وأهدى صناع مسلسل موضوع عائلي للفنانة الكبيرة لبنى محمود، والتي رحلت عن عالمنا الفترة الماضية، خاصة أنها تألقت في الجزئين الأول الثاني، كما تم الاستعانة بمشاهد سابقة لها في الجزء الثالث من العمل كنوع من التقدير لها.

أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

تدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم الذي تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

ويتكون الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي من 10 حلقات فقط.