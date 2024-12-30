مشاهير العرب - «بنتي غدرت بيا».. فريدة سيف النصر تكشف سر استبعادها من «العتاولة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:18 مساءً - كشفت الفنانة فريدة سيف النصر سر غيابها عن الجزء الثاني من مسلسل العتاولة 2، المقرر عرضه في رمضان 2025.

وقالت فريدة سيف النصر في بث مباشر لها عبر حسابها على «تيك توك»: «إن قرار استبعاد شخصيتها جاء بناءً على رؤية المؤلف، الذي أشار إلى أن الدور لم يعد يحمل جديدًا لتقديمه، وهو ما أصابها بحالة من الحزن الشديد»، مضيفة أن المؤلف قال في ندوة إنها وصلت بسقف الشخصية إلى أقصى حد، فكان القرار بعدم استكمالها.

وتابعت: «أنا زعلانة جدًا لأني حبيت الشخصية وارتبطت بيها، حسيت إنها زي بنتي، لكن للأسف بنتي غدرت بيا، وأبوها «الشخصية نفسها» ما طلعش كويس، فخلاص الاتنين مش مهمين».

وكانت قدمت فريدة سيف النصر شخصية سترة في الجزء الأول من المسلسل، والتي حققت انتشارًا واسعًا وأحبها الجمهور بشكل كبير.

جدير بالذكر أن المسلسل شارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، وميمي جمال، حيث تميز العمل بتركيبته الدرامية القوية وشخصياته المتنوعة.