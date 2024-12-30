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مشاهير العرب - «اتعب عشان توصل».. وصية أحمد عدوية لابنه - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «اتعب عشان توصل».. وصية أحمد عدوية لابنه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «اتعب عشان توصل».. وصية أحمد عدوية لابنه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:38 مساءً - رحل عن عالمنا الفنان أحمد عدوية، تاركًا لابنه محمد وصية، تساعده في حياته المهنية ولتحقيق ذاته، في حين أكد الأخير أن والده كان دائم التشجيع له.

وصية أحمد عدوية

وتحدث المطرب محمد عدوية، عن وصية والده الفنان أحمد عدوية له بشأن الغناء، أثناء لقائه مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر».

وقال محمد عدوية: «والدي كان راجل عصامي، وإننا أولاد أحمد عدوية دا شرف مالوش نهاية، وقال لي بص يا ابني، إنت لو موهوب هتوصل بس اسعى واتعب».

وتابع محمد عدوية: «رديت عليه وقلت له أنت بتتكلم صح، لازم الشخص يتعب ويسعى ولا يعتمد على والده سواء إذا كان مليونير أو فنان كبير، لأن القبول والكاريزما من عند ربنا، وأنا تعبت كثيراً إلى أن اتفقت مع الأستاذ ياسر حسنين وأسسنا الشركة التي أنتمي لها وعملنا مع بعض».

واستطرد: «أنا سعيت بنفسي وذهبت لعدد من النجوم اللي ساعدوني كتير، منهم حميد الشاعري وحسام حسني، والناس دي بتفهم في الفن جداً، وفيه ناس تانيين لجأت لهم ولكن مرضيوش يساعدوني».

وصية أحمد عدوية لابنه
أحمد عدوية وابنه محمد

وفاة أحمد عدوية

وأعلن الفنان محمد عدوية، وفاة والد أحمد عدوية، عبر منشور على صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيه: «الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب.. حنون القلب.. جابر الخواطر».

جنازة أحمد عدوية

وشيعت ظهر اليوم الاثنين، جنازة الفنان أحمد عدوية، بعد تأدية صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، وتم الدفن بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

وصية أحمد عدوية لابنه
وصية أحمد عدوية لابنه

وكان من أبرز الحاضرين جنازة أحمد عدوية، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي وكيل نقابة الموسيقيين، والفنان حسام حسني، بالإضافة للفنان عبد الباسط حمودة الذي لم يتمالك دموعه أثناء وصول جثمان الراحل.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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