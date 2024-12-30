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نجم شارموفرز لـ كلمتك: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

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نجم شارموفرز لـ كلمتك: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

نجم شارموفرز لـ كلمتك: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - كشف الفنان أحمد بهاء، عضو فريق شارموفرز، تفاصيل مشاركته الأولى في التمثيل من خلال فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، حيث يجسد شخصية "كارم".

أعرب بهاء عن رغبته في إبراز أبعاد مختلفة لهذه الشخصية التي تطلبت تحضيرًا خاصًا وخوض تجربة جديدة عليه تمامًا.

وأضاف بهاء لـ كلمتك أنه واجه العديد من التحديات قبل بدء التصوير، من أبرزها تدريبات الكلب الذي شارك في العمل، مشيرًا إلى وجود مشاهد صعبة تطلبت الكثير من الجهد.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يشارك في مهرجان فينيسيا 

وعن مشاركة الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي، قال بهاء: "كان شرفًا كبيرًا لي أن أشارك في مهرجان بهذا الحجم، خاصةً أن الفيلم كان مقدّرًا دوليًا، ورفع علم مصر في فينيسيا بعد غياب 12 عامًا كان فخرًا لا يوصف".

كما أوضح بهاء أن فريق شارموفرز يعمل حاليًا على ألبوم جديد من المقرر طرحه بعد رمضان 2025.

ويتناول "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" قصة حسن، الشاب الثلاثيني الذي يجد نفسه في مواجهة مع الماضي لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو، وتتحول حياته إلى مطاردة مليئة بالمخاطر، خاصة بعد تورطه في حادث خطير دون ذنب، والفيلم من إخراج خالد منصور، في أول تجربة روائية طويلة له بعد سلسلة من الأفلام القصيرة، وقد حصد مؤخرًا الجائزة الكبرى وجائزة النقاد في مهرجان "سينيميد" البلجيكي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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