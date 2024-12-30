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الأقصر للسينما الإفريقية يطلق ملتقى مستقبل المهرجانات السينمائية في عصر الرقمنة - أخبار كلمتك

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الأقصر للسينما الإفريقية يطلق ملتقى مستقبل المهرجانات السينمائية في عصر الرقمنة - أخبار كلمتك

الأقصر للسينما الإفريقية يطلق ملتقى مستقبل المهرجانات السينمائية في عصر الرقمنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:16 مساءً -  يطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة، ملتقى “مستقبل المهرجانات السينمائية الإفريقية في عصر الرقمنة”،   يومي 11 و12 يناير 2025.

 

ملتقى مستقبل المهرجانات السينمائية الأفريقية في عصر الرقمنة 

  ويمثل الملتقى مساحة للتعاون وتبادل الأفكار بين صناع الأفلام، ومديري المهرجانات، والخبراء، ومنهم عز الدين جريران رئيس مهرجان خريبكا بالمغرب، المنتج جابي خوري، أندريا فوجس مبرمج ومدير مهرجان مهرجان دربن، ماهن بونيتي مدير مهرجان نيويورك أفريكان فيلم، شرف الدين زين الدين رئيس المهرجان الدولي بالداخلة، محمد المنجي منتج ومشرف تحرير بقناة الجزيرة، شريف مندور منتج وموزع، عصام زكريا مدير مهرجان القاهرة السينمائي، أنطونيو فلميني مدير مهرجان روما للسينما الأفريقية، أوروكيا توبارو مهرجان الفيسباكو ( بوركينا فاسو )، ويدير لقاءات الملتقي الناقد أندرو محسن.

سيشهد هذا الملتقى مناقشات حول توظيف التكنولوجيا لدعم صناعة السينما الإفريقية وتعزيز دورها عالميًا، ويهدف إلى مناقشة التحديات والفرص، واتخاذ خطوات فعالة لدعم تطور السينما الإفريقية وزيادة حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية.

من جانبها، أوضحت المخرجة عزة الحسيني، مدير الملتقي ومدير المهرجان، أن الموضوعات الرئيسية للمناقشة تتضمن محاور استكشاف أدوات التكنولوجيا الرقمية في صناعة الأفلام، وتعزيز التعاون بين صناع الأفلام الإفريقية، ومناقشة قضايا الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، وتمكين الشباب عبر برامج تدريب المدربين (TOT).
 

وأضافت «الحسيني»:  أن من الموضوعات التي سيتم مناقشتها أيضًا خلال المهرجان «الأدوات الرقمية لصناعة الأفلام»، بهدف استكشاف أدوات وتقنيات ميسورة التكلفة تجعل صناعة الأفلام متاحة للجميع، مثل تطبيقات المونتاج وطرق جديدة لحكي القصص، وتمكين صناع الأفلام من إنتاج محتوى بجودة عالية وميزانية محدودة. كما سيتم مناقشة موضوع «وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الجمهور»، حيث يسلط النقاش الضوء على المنصات الاجتماعية وكيف تحولت إلى أداة أساسية للتواصل مع الجمهور. سيتم أيضًا استكشاف كيفية استخدام صناع الأفلام الأفارقة لهذه الأدوات لتجاوز القنوات التقليدية للتوزيع والتفاعل المباشر مع الجماهير. أما موضوع «القوة الدائمة للسينما» فسيتم التطرق فيه إلى كيفية توثيق الأفلام الإفريقية للهوية الثقافية والإنسانية المشتركة باستخدام فن الحكي لخلق روابط دائمة.

وقال السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، إن الملتقى يهدف إلى تجاوز النقاشات، واتخاذ خطوات عملية للنهوض بالسينما الإفريقية وضمان تأثيرها المستدام على المستويين المحلي والدولي، وسيركز على موضوعات عملية مثل استراتيجيات التسويق الرقمي، وحقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي، واستخدام الأدوات الحديثة لإنتاج أفلام بميزانيات محدودة، كما سيقدم الملتقى برنامج تدريب المدربين (TOT) لتأهيل صناع أفلام أفارقة على نقل خبراتهم ومعرفتهم لمجتمعاتهم، مع التركيز على التطبيقات الرقمية والتقنيات المبتكرة.
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من ٩ الي 14 يناير المقبل. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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