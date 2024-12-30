تكريم اسم المخرج الراحل عاطف أبو شهبة بالقومي لثقافة الطفل (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - أقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الباحث أحمد عبد العليم حفل تكريم اسم المخرج الراحل عاطف أبو شهبة ضمن فعاليات يوم الأراجوز الشهري؛ وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال.

تكريم المخرج الراحل عاطف أبو شهبه



وبدأ حفل التكريم بافتتاح معرض أرشيفي يضم شهادات التقدير والجوائز التي حصل عليها الفنان الراحل وصور من أعماله الفنية مع فريق الشروق المسرحي للمكفوفين والذي أسسه عام 1994، وفريق الطيف والخيال للعرائس الذي أسسه عام 1992.

ثم افتتاح معرض فني يضم بورتريهات ولوحات مهداه من نجوم الفن التشكيلي في مصر لروح الفنان الراحل.



وبدأت فعاليات الاحتفال بالقاعة متعددة الأغراض بالسلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حدادا على روح المرحوم الفنان عاطف، أعقب ذلك كلمة الباحثة ولاء محمد مدير الحديقة بالترحيب بالحضور، ثم عرض فيديو لأغنية تسجيلية بعنوان "عرايس عاطف أبو شهبة" كلمات محمد البرعي، لحن وغناء محمود يوسف، وبدأت بعدها كلمات محبين الفنان الراحل عنه ومنهم د. سيد علي والمهندس سعيد أبو شهبة والفنانة نهلة مرسي، ثم تم تقديم فقرة غنائية للفنان على إسماعيل وأغنية "بتاع عرايس" كلمات الشاعر جمال حسين، لحن وغناء على إسماعيل وعدد من الأغاني مهداه لروح الفنان، وبعدها تم استكمال كلمات محبين الفنان عنه ومنهم الفنان محمد البرعي، أ. جيهان أبو شهبة وشادي أبو شهبة ابن الفنان الراحل والذي قدم فقرة بعروسة ماريونت عند والده.

واختتم الحفل بكلمة د. سهام إبراهيم عن تاريخ الفنان الراحل وأدار الحوار الفنان ناصر عبد التواب.

جدير بالذكر أن يوم الأراجوز الشهري يُقام يوم ٢٨ من كل شهر وذلك في إطار الحفاظ على فن الأراجوز من الاندثار بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وعلما بأن جميع الأنشطة والفعاليات مجانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.